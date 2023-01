Antes de entrar no BBB 23, Fred Desimpedidos cita Paysandu e diz: 'Só não é maior que o Remo'; vídeo

O "Big Brother Brasil 23" entrou na segunda semana e dentro da casa mais vigiada do Brasil, está o influencer Fred, do canal “Desimpedidos”. O participante teve um vídeo repostado nas redes sociais, em que ele fala com um torcedor do Paysandu, mas garante que o Remo é maior que o clube bicolor e ainda canta hino azulino.

Antes de entrar no "BBB", o influencer conversou com um torcedor bicolor, que mostrou uma camisa do Paysandu. O torcedor alvicleste perguntou se ele conhecia a camisa e Fred respondeu: “Lógico (que conheço). Só não é maior que o Remo”. Assista:

Em outro vídeo Fred está cantando o hino do Remo.