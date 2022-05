Influenciador paraense pinta a unha e filha pede: 'Queria azul porque a gente é do Remo'

O influenciador paraense Miguel Pimentel, conhecido por falar sobre paternidade no Instagram, fez sucesso na última quarta-feira (18) ao compartilhar um vídeo com a filha Maria Flor, de apenas 3 anos. No registro, a pequena exibe a belíssima unha pintada do pai, mas pede "queria azul porque a gente é do remo".

Na publicação, que já soma quase 5 mil visualizações, Maria fala para os seguidores do rapaz. "Olha a unha do papai hoje", diz ela. O pai, então, pergunta se a menina gostou. "Queria azul porque a gente é do Remo", continua ela, confira:

Sem preconceitos

Miguel aproveitou o registro para falar sobre a normalidade em um homem estar com as unhas e a importância da educação sem diferença entre as crianças. "Temos alguma dúvida que um mundo sem julgo, com respeito, mais tolerante e fraterno… não seria um mundo melhor?", diz ele na descrição. A atitude ganhou o coração dos seguidores, que teceram elogios ao influencer. "Esse tipo de educação que devemos implantar em casa para ter adultos melhores no futuro", comentou uma.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)