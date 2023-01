Volante ex-Remo e Paysandu faz gol contra bizarro no Campeonato Paulista; assista

O volante ex-Remo e Paysandu Lucas Siqueira protagonizou um lance bizarro nesta quarta-feira (25) pelo Campeonato Paulista. Jogando pelo Ituano, o jogador fez um gol contra diante do Palmeiras, no estádio Novelli Júnior. O lance chamou a atenção até do narrador da partida e repercutiu nas redes sociais.

Assista o lance

O lance ocorreu aos 27 minutos do segundo tempo, quando a partida ainda estava empatada em 1 a 1. Após cobrança de Bruno Tabata, do Palmeiras, Lucas Siqueira tentou afastar o perigo da área do Ituano, mas pegou mal na bola e mandou ela pra dentro do próprio gol.

Carreira

Lucas Siqueira acumula passagens pelos dois clubes com mais torcida no Pará: Remo e Paysandu. A primeira visita a Belém ocorreu em 2016, quando defendeu as cores do Papão. Naquela temporada, o volante disputou 52 partidas e marcou 8 gols, conquistando os títulos paraense e da Copa Verde.

Quatro anos depois, em 2020, Lucas retornou à capital do Pará, mas desta vez para defender o Remo. O jogador passou cerca de 18 meses no Baenão e disputou 85 partidas, marcando 9 gols. Pelo Leão, Lucas conquistou o acesso à Série B do Brasileirão em 2020 e, no ano seguinte, venceu mais uma Copa Verde.