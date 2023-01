Campeão e cria da base do Remo, zagueiro marca gol contra no Maracanã pelo Carioca; vídeo

Pela quarta rodada do Campeonato Carioca, Fluminense x Boavista se enfrentaram na noite de ontem, no Maracanã. A partida terminou empatada em 1 a 1, mas teve gol de um paraense, porém o gol foi contra, marcado pelo zagueiro Kevem, ex-Remo.

Assista ao gol

O jogador de 22 anos, cria das categorias de base do Remo, marcou o gol contra, após levantamento na área, ele raspou de cabeça no momento em que o goleiro saiu do gol e a bola morreu na rede. Aos 44 do segundo tempo, o Boavista empatou com Marquinhos.

Kevem é natural de Magalhães Barata (PA) e conquistou dois Parazões pelo Remo, além de uma Copa Verde.