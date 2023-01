Remo larga na frente mas cede empate ao Cametá, o terceiro em quatro amistosos; veja mais

Clube do Remo e Cametá fizeram uma partida bastante movimentada, na manhã deste domingo (29) no estádio Parque do Bacurau, em Cametá. O Leão Azul saiu na frente com Ícaro, de pênalti, ainda no primeiro tempo, e deixou a vitória escapar nos acréscimos, graças ao gol de Luiz Carlos, completando a cobrança de falta na área na zaga remista. Em quatro jogos, é o terceiro empate do Leão Azul antes do início do Campeonato Paraense.

Remo entrou em campo com atletas poupados

Para a empreitada, o técnico Marcelo Cabo decidiu poupar alguns atletas, assim, ficaram de fora os jogadores Diego Ivo, Leonan, Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Muriqui. Na prática a partida começou movimentada, com boa troca de passe entre os adversários, sendo do Cametá as primeiras oportunidades de gol, embora a finalização ainda seja um ponto deficiente da equipe do técnico Rogerinho Gameleira.

Com as duas equipes se expondo ao jogo, aos poucos as oportunidades foram surgindo, ora pelo lado remista, ora pelo lado cametaense. No lance que deu origem ao gol, o Remo vinha melhor em campo, até que Soares achou Diego Tavares na entrada da área e lançou rasteiro. Na saída, o goleiro cametaense se adiantou e derrubou o atleta azulino, recebendo a falta e a penalidade, convertida pelo próprio Diego, abrindo o placar no Parque do Bacurau.

O gol dos remistas deixou a torcida do Mapará encucada. Nem bem a bola foi lançada no meio de campo, o Cametá partiu para cima, tentando arrancar o empate. Três minutos depois quase vem, mas a bola lançada na pequena área, nos pés de Léo Pará, foi defendida pelo goleiro Vinícius.

Mudanças no segundo tempo e empate do Cametá

O primeiro tempo terminou com o placar igual e os dois times aproveitaram para hidratar bastante, devido ao forte calor que se abateu sobre a cidade. No retorno do intervalo, ambos voltaram com modificações e a partida transcorreu com alternância de chances e posse de bola maior para os azulinos.

Apesar disso, quando a partida caminhava para o fim, o Cametá passou a pressionar bastante e em uma dessas jogadas, aos 46 da etapa final, o Cametá cobrou falta na entrada da grande área e, na saída precipitada do goleiro Vinícius, Luís Carlos completou de cabeça e empatou a partida em 1 a 1.

O empate é o terceiro do Clube do Remo em quatro amistosos. Antes, os remistas já haviam empatado com o Bragantino e Caeté pelo mesmo placar de 1 a 1, enquanto o Tesla foi vencido por 4 a 0. Já o Cametá fez o seu primeiro amistoso. Os dois times aguardam o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no próximo dia 31, que vai definir o futuro do Campeonato Paraense, envolvido em um imbróglio judicial envolvendo Paragominas, Águia de Marabá e Bragantino.