Após novo empate, zagueiro do Remo deixa o recado: ‘Que sirva de lição’

Assim como no confronto com Bragantino e Caeté, o Remo empatou contra o Cametá no que pode ter sido o último amistoso antes do início do Campeonato Paraense. Os resultados, ainda que sejam jogos preparatórios, deixam o torcedor com o sinal de alerta ligado. Ainda assim, o zagueiro Ícaro minimizou a "seca" de vitórias:

"Incomoda até certo ponto. Claro que a gente trabalha sempre para ganhar, independente se é amistoso ou jogo de campeonato. Mas que sirva de lição para que a gente evolua e, quando chegar o campeonato [paraense] consiga as vitórias", afirmou Ícaro.

Natural de Joinville, Santa Catarina, Ícaro vive a primeira experiência no futebol do Norte do Brasil. O zagueiro comentou sobre a viagem para encarar o Cametá e revelou que foi uma aventura diferente do que estava acostumado a encarar para jogar uma partida de futebol.

"Foi bem diferente para mim. Nunca tinha vivido isso de pegar balsa, cruzar rio para jogar. Foi uma experiência legal. Em relação ao campo é o que vamos enfrentar na competição fora de casa. Temos que nos adaptar o mais rápido possível para que a gente consiga as vitórias dentro e fora de casa", concluiu.

O Remo - assim como todos os clubes do Parazão 2023 - aguarda o julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para saber se o estadual começará já no próximo fim de semana. O órgão julga a medida inominada que suspendeu o início da competição - causada por uma denúncia do Paragominas.