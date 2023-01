No dia do aniversário do clube, Remo realiza terceira Corrida Azulina; confira

A terceira Corrida Azulina será realizada no dia no próximo domingo (5), dia do aniversário do Clube do Remo e terá o percurso de 10 quilômetros pelas ruas de Belém. As inscrições para a corrida encerram na próxima quarta-feira (1) ao às 12h.

O corredor que queira participar da Corrida Azulina, poderá fazer a inscrição através do site www.ticketsports.com.br no valor de R$100 + taxa. O percurso da corrida terá como largada e chegada no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, na Travessa Antônio Baena. Os corredores passarão pelas Avenida Duque de Caxias, Doutor Freiras, Júlio César, Brigadeiro Protásio e Romulo Maiorana, até chegar no estádio azulino. O início da corrida será às 5h30 e é necessário que o corredor esteja com a camisa do evento e número de inscrição no peito, além de chegar com uma hora de antecedência.

Mais de 800 atletas inscritos já garantiram presença na corrida, segundo o coordenador do evento, Ricardo Corrente, que falou da satisfação de colocar na rua mais uma corrida que está virando tradição.

“Estamos na terceira Corrida Azulina, de um clube centenário, importante para o nosso Estado. Antes de tudo a Corrida Azulina é um a homenagem ao Remo, que fará aniversário no dia do evento. É uma celebração, uma festa que contará com os amantes das corridas de rua aliando o amor pelo Remo”, disse, Ricardo Corrente.

Entrega dos kits

O corredor poderá retirar seu kit da Corrida Azulina na Loja Seu Tênis de Corrida, que fica na Rua João Balbi, 854 na sexta-feira (3), das 9h30 às 19h e no sábado (4) das 9h às 17h.