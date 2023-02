Em live no Instagram, Igor Vianna fala sobre a Expedição Rio Amazonas 2023

Foco, força e amor pelo remo marcam a expedição de Igor Vianna pelo Rio Amazonas. Com mais de 1000 KM, o percurso será em junho deste ano e o esportista trará todas as informações sobre a aventura em uma Live que fará pelo Instagram amanhã, terça-feira (31), às 19h, no perfil: @marenteza_canoagem.

A primeira vez que Igor fez esse trajeto foi há dez anos, acompanhado de mais dois amigos. Este ano a expedição será ao lado de Léo Esch e marca a segunda expedição do esportista no Rio Amazonas. “As expectativas são as melhores possíveis. Voltar a ver o Amazonas em toda a sua imensidão e contato com os ribeirinhos em toda a sua gentileza”, disse Igor, que é fundador da escola de canoagem em caiaques oceânicos Marenteza Canoagem.

Igor viajará de Belém a Santarém de balsa no dia 9 de junho. De lá, fará o retorno em caiaque, no dia 15 de junho, ao lado de Léo Esch. A rota será descer o Rio Amazonas de caiaque até o estreito de Breves e de Breves a Belém. “A live é para a gente se conectar com as comunidades de remadores e falar sobre nossas expectativas. Motivar outras pessoas”, concluiu.

Apaixonados por caiaques, natureza e aventura poderão acompanhar toda a viagem pelo perfil do Instagram da Marenteza Canoagem @marenteza_canoagem), no Instagram.

