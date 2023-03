Paysandu fecha com lateral com passagem pelo Remo e meio-campista que pertence ao Ceará

O Paysandu ainda não confirmou oficialmente, mas o a diretoria bicolor fechou com mais dois jogadores para a disputa do Parazão e Campeonato Brasileiro da Série C. Uma fonte interna do Papão, informou ao O Liberal que o lateral-esquerdo Igor Fernandes, ex-Remo e o volante Geovane, ex-Ceará, estão acertados com o clube alviceleste.

O clube bicolor trabalha nos bastidores para reforçar o elenco para a o restante da temporada, visando principalmente a Série C do Brasileiro, principal competição do clube no ano. A diretoria alviceleste fechou com o lateral-esquerdo Igor Fernandes, que estava no Santo André-SP disputando a elite do Paulistão. O jogador é experiente, com passagens por vários clubes, principalmente do futebol paulista e defendeu o Remo, maior rival do Paysandu, na Série B de 2021.

Igor Fernandes estava no Santo André-SP e teve passagem pelo Remo em 2021 (Samara Miranda / Remo)

Igor Fernandes fez a sua última partida no dia 11 e março, disputou seis jogos nesta temporada, cinco deles como titular. O lateral iniciou a carreira no Corinthians, jogou no profissional do Timão em 2021, defendeu o Sport-PE, Grêmio Novorizontino-SP, Red Bull Brasil, além de Avaí-SC, CSA-AL, Água Santa-SP e São Bernardo. No Remo, Igor Fernandes disputou 30 partidas e marcou um gol e fez parte da equipe que acabou sendo rebaixada para a Série C.

Outra contratação bicolor é o meio-campista Geovane, de 24 anos, que está no Ceará desde 2020. O jogador é cria da base do Grêmio-RS, passou pelo Atlético-BA, Jacuipense-BA e Ituano-SP, antes de defender o Vozão. Geovane joga de meia e de volante e nesta temporada esteve em campo pelo Vovô alencarino em oito jogos.

Geovane esteve em campo em oito partidas nesta temporada pelo Ceará (Felipe Santos / CearaSC)

Sem muitas oportunidades na temporada 2023 ao comando do técnico Gustavo Morínigo, do Ceará, o jogador chega ao Papão por empréstimo. O clube nordestino possui vínculo com o atleta até o final de 2023, mas antes de acertar com o Paysandu, Geovane terá seu contrato renovado com o Ceará até o fim de 2024.