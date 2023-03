Paysandu: Ettinger agradece apoio da torcida no Re-Pa e promete descontos em ingressos, camisas e ST

A classificação do Paysandu para a final da Copa Verde 2023, diante do Remo, revertendo a vantagem do maior rival e vencendo nos pênaltis, deu ânimo ao Papão, que vivia uma fase conturbada com pressão da torcida, que mesmo na adversidade, compareceu ao Mangueirão e empurrou o time. O presidente bicolor, Maurício Ettinger, fez questão de agradecer aos torcedores e informou que na próxima semana o clube dará desconto em ingressos, camisas e também no sócio-torcedor.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Maurício Ettinger utilizou sua conta no Twitter e informou que o clube alviceleste fez uma parceria com patrocinador em que os torcedores serão beneficiados; o mandatário bicolor fez questão de agradecer o apoio dado pela Fiel no clássico e por terem acreditado até o fim na classificação.

“Dizem que só apareço para pedir algo. Hoje estou aqui para agradecer o torcedor que nos carregou até a classificação. A torcida pode aguardar que em parceria com a Betnacional, teremos na próxima semana desconto nos ingressos, nas camisas da loja lobo e no sócio”, escreveu.

VEJA MAIS

O Paysandu está na grande decisão da Copa Verde 2023 e terá pela frente o Goiás-GO, clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro e possui como uma de suas “armas” o atacante Nicolas, ex-Paysandu. As datas das finais estão marcadas para os dias 19 de abril e 3 de maio, porém, existe a possibilidade de mudança. A informação foi repassada ao O Liberal pelo coordenador de futebol do Paysandu, Ricardo Lecheva. O Paysandu fará a primeira partida em casa, no Mangueirão e decidirá em Goiânia (GO). O Papão busca o tetracampeonato da Copa Verde e o Goiás tenta levantar a taça pela primeira vez.