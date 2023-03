Após promessa do presidente, Paysandu anuncia volante e atacante até o final da Série C

O volante Kelvi e o atacante Luis Phelipe foram anunciados pelo Paysandu no começo da tarde desta quinta-feira (30), dia seguinte ao clube confirmar a classificação à final da Copa Verde 2023. A confirmação oficial do clube da contratação dos jogadores acontece horas após o presidente Maurício Ettinger afirmar, à Rádio Liberal, que dois jogadores seriam anunciados pelo Papão hoje. Ambos chegam com contrato firmado até o final da Série C do Brasileiro e ainda podem ser inscritos no Parazão, mas ficarão de fora da final da Copa Verde.

Luis Phelipe tem 22 anos e estava emprestado pelo Atlético-GO ao Botafogo-RJ, mas fez apenas um jogo este ano. O jovem é cria do Red Bull Bragantino, onde foi campeão em da Série B em 2019. A temporada passada o atacante, que joga pelos lados do campo, foi movimentada. Luis Phelipe passou por três clubes, com 11 partidas pelo Náutico na Série B, dois jogos no Atlético-GO (Série A) e mais cinco partidas no Lugano, da Suíça, por empréstimo do Bragantino.

O volante Kelvi segue perfil parecido: é um jogador de 20 anos, em início de carreira. Mas, diferente do companheiro anunciado junto com ele, o jovem só teve experiência em uma equipe, o Juventude-RS. com a qual atua desde o Sub-17. A subida ao profissional aconteceu no ano passado e de lá para cá foram cinco jogos pelo clube gaúcho.

A chegada dos dois jogadores acontece já sob a gestão de Ari Barros como executivo de futebol, que assumiu o cargo na semana passada. Antes de chegar ao Papão o profissional trabalhou justamente em Náutico e Juventude.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Luis Phelipe de Souza Figueiredo

Nascimento: 12/02/2001 (22 anos)

Naturalidade: Santos (SP)

Altura: 1,83m

Posição: atacante (ponta)

Clubes: Red Bull Brasil-SP, Bragantino-SP, Red Bull Salzburg-AUS, Liefering-AUS, Red Bull Bragantino-SP, FC Lugano-SUI, Atlético-GO, Náutico-PE e Botafogo-RJ.

Nome completo: Kelvi Chiesa Gomes

Nascimento: 17/10/2002 (20 anos)

Naturalidade: Ilópolis (RS)

Altura: 1,82m

Posição: volante

Clubes: Juventude-RS.