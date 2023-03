Paysandu: Campeão da Série B, atacante que estava no Botafogo é reforço bicolor

O Paysandu anunciará nesta quinta-feira (30) a contratação do atacante Luis Phelipe, de 22 anos. O jogador estava emprestado pelo Atlético-GO ao Botafogo, onde fez apenas um jogo neste ano. O jovem é cria do Red Bull Bragantino, onde foi campeão em 2019, da Série B.

No último ano, Luis Phelipe passou por três clubes. Fez 11 partidas no Náutico, na Segundona, mais dois jogos no Atlético-GO e também atuou por cinco partidas no Lugano, da Suíça, por empréstimo do Bragantino.

Veja lances do atacante Luis Phelipe

Com a camisa do Náutico, Luis Phelipe terminou rebaixado para a Série C, com o clube terminando na última posição da competição. O jogador até teve uma sequência de jogos, entre a titularidade e a reserva no início da passagem. Mas perdeu espaço.

Luis Phelipe disputará espaço no ataque do Paysandu com Vinícius Leite, Dalberto, Alex Matos, Mário Sérgio, Vicente, Bruno Alves, Stéfano Pinho e Roger.