Ex-Paysandu, Bergson provoca após eliminação do Remo: 'Teu Pay tá aqui'

O Paysandu venceu o Remo nos pênaltis, na Copa Verde. Com isso, vários jogadores com passagem pelo Papão usaram as redes sociais para provocar o Leão e parabenizar o Bicola. Um deles foi o atacante Bérgson. Veja o comentário:

Comentário de Bérgson em uma postagem do Paysandu (Reprodução / Paysandu)

Bérgson, atualmente no Johor, da Malásia, jogou no Paysandu em 2017. Pelo clube da Curuzu, o atacante fez 47 jogos e marcou 28 gols.