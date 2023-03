Viradaça bicolor em noite de redenção

O Paysandu virou o placar, virou finalista nos "pênaltis" e se redimiu plenamente. Márcio Fernandes transformou água em vinho no intervalo. O Papão se agigantou nas substituições e ajustes táticos, enquanto o Leão murchou no jogo. O Re-Pa teve um primeiro tempo de clara superioridade do Remo e um segundo tempo de caríssima supremacia do Paysandu. Márcio Fernandes foi o "cara" da noite. O homem que reescreveu a história do clássico no intervalo.

O Papão não só se habilitou para decidir a Copa Verde, contra o Goiás, como saltou do purgatório para o paraiso, e transferiu as cobranças e desfianças para o rival. Os ambientes se transformam na Curuzu e no Baenão para o que vem por aí: o agora apimentado Re-Pa do Parazão.

Sorteio com a mão do destino

Quis o destino que cada confronto dos paraenses na Copa do Brasil tivesse uma história. O Paysandu reencontra o Fluminense, que o eliminou da melhor campanha (4a fase) em 2015. O Papão havia eliminado Águia Negra/MS, ABC e Bahia. O Águia reencontra o Fortaleza, com quem teve 10 confrontos na Série C, com sete empates e três derrotas.

O destino caprichou mesmo foi no adversário do Remo, que vai reencontrar o Corinthians na Copa do Brasil depois de 27 anos. Castor que o diga! No finalzinho do jogo de Belém, gol contra, dele: 1 x 1, Timão classificado, depois de 0 x 0 no jogo de ida. Protagonismo às avessas para Castor, quando o nome para a história seria o goleiro Claudecir, que pegou demais nos dois jogos. E os corintianos disparam: "O senhor é meu Castor, e nada me faltará".

BAIXINHAS

* Por fazer o primeiro jogo em Belém, contra o Corinthians, o Remo já tem a certeza de uma grande renda. O sucesso financeiro do Paysandu vai depender do resultado do jogo de ida no Rio. Sobre o adversário do Águia, quem mais gostou foi Pikachu, que voltará à terrinha, com a camisa do Fortaleza.

* A coluna alertou ontem para a busca urgente do Remo por um lateral direito, e Lucas Marques chegou ontem mesmo. Há um mês ele veio e não ficou por problema clínico. Agora, apto, ele vai trabalhar para entrar em forma e estrear no Re-Pa do dia 9, quando Lucas Mendes vai cumprir suspensão.

* No Paysandu, depois do zagueiro Filemon, já confirmado, o nome do momento é o volante Marciel, que o Remo recuperou para o futebol, ano passado, com cirurgia. Ele fez 24 jogos pelo Leão e agora está no Caxias, finalista do Gauchão. Marciel, 28 anos, tem 11 jogos pelo Caxias, nenhum integral.

* Goiás pela primeira vez finalista da Copa Verde. O time foi muito cobrado pelo mau desempenho e derrota (1 x 0) em Cuiabá. Ontem reagiu, fez 2 x 0, e se candidatou a um título que o futebol goiano ainda não tem. O Vila Nova foi vice nas duas últimas edições.

* Clubes que não trocaram de técnico no Parazão: Remo (Marcelo Cabo), Paysandu Márcio Fernandes), Cametá (Rogerinho Gameleira), Águia (Mathaus Sodré) e São Francisco (Samuel Cândido). Caeté e Castanhal fizeram uma troca, cada. A Tuna trocou duas vezes.

* Tuna recebe sábado no Souza os campeões brasileiros da Taça de Prata/1985, título que completa 38 anos na próxima terça-feira. A comemoração vai ter um jogo dos "vovôs de prata" contra a Seleção Paraense Master. Nostalgia e confraternização!