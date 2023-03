Após virar 'meme', jogador do Paysandu comemora vitória no Re-Pa tocando bumbo com torcedores; vídeo

A vitória no clássico contra o Remo e a classificação à final da Copa Verde, mexeu com os jogadores do Paysandu. O lateral direito Samuel Santos, que foi criticado por parte da torcida bicolor e que serviu de “meme” para a torcida do Remo, por conta de uma entrevista dada à Papão TV, em que ele pedia para que a torcida não desistisse dos jogadores. Após o clássico, Samuel comemorou bastante e foi tocar bumbo com uma torcida bicolor.

O vídeo foi postado no perfil Fute Pará, com um trecho da entrevista de Samuel Santos e em seguida ele aparece com vários torcedores do Paysandu, tocando bumbo e cantando músicas do Papão da Curuzu. Com 32 anos, Samuel Santos rodou por vários clubes do Brasil, iniciou a carreira no Palmeiras-SP, jogou no Mirassol, São caetano-SP, ABC-RN, Bragantino-SP, Botafogo-SP, Figueirense-SC, Juventude-RS, Guarani-SP e por último estava no Londrina-PR. O jogado também passou pelo futebol português e defendeu o Marítimo, além de ter jogado no Japão, no Albirex Niigata. Pelo Paysandu Samuel Santos esteve em campo em sete partidas nesta temporada.

