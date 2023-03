Artilheiro do Paysandu, Mário Sérgio define classificação à final da Copa Verde: 'Foi superação'

O senso de oportunidade de Mário Sérgio mais uma vez ajudou a decidir em favor do Paysandu. O centroavante mostrou a característica de goleador quando a bola rifada na área remista passou entre vários jogadores, até sobrar nos pés dele, que teve a expertise de colocar no canto direito do goleiro Vinícius. O gol de empate deixou a partida dramática, emocionante e desencadeou a virada bicolor, que seria concluída com Fernando Gabriel, até a classificação nos pênaltis, por 4 a 2.

Mário Sérgio estava há três partidas sem marcar e, de quebra, além de espantar a má fase, contribuiu decisivamente para a classificação à final da Copa Verde, a sétima em 10 edições, três delas vencidas pelo Papão. Na visão dele, a palavra que definiu a classificação foi uma só. "Eu acho que o principal foi a superação. Não é fácil a gente sofrer dois gols e ter essa superação para buscar, tirando forças de onde quase não tínhamos, com o apoio da torcida. Acho que esse foi o principal fundamento para buscar o resultado", define o artilheiro.

Mário Sérgio ou "Super Mário", centroavante volta aos braços da torcida, agora contabilizando nove gols em 12 jogos, sendo até aqui o maior artilheiro do futebol paraense. No próximo dia 9, o goleador terá um novo encontro com o maior rival, desta vez pela oitava rodada da primeira fase do Parazão, cuja classificação à fase final já está definida. "Será um jogo disputado, como foram esses também. Sabemos da qualidade do adversário e temos totais condições de chegar e fazer um bom jogo novamente".

Apesar da boa fase, o jogador admite que o time tem 'pisado na bola' em alguns momentos e que precisa manter maior regularidade técnica e tática. "A vitória é importante porque dá mais confiança. A gente ressalta a nossa qualidade, mas não estamos fazendo bons jogos. No entanto, nesses dois últimos clássicos a gente correspondeu à altura e isso ajuda. O intuito agora é só evoluir e continuar colhendo esses frutos na frente", reforça o atacante, que acredita ter sido o gol do Re-Pa o mais importante desde que chegou ao clube.

Além do Parazão e Copa Verde, o Papão terá um desafio e tanto, desta vez contra o Fluminense, pela terceira fase da Copa do Brasil. Embora ainda esteja sem data, a partida deve acontecer entre os dias 12 e 26 de abril. Sobre esse desafio, Mário Sérgio prefere manter em segundo plano, até que as "questões" estadual e regional sejam finalizadas. "Vai ser um grande espetáculo, mas o momento não é esse. Temos um clássico no dia 9. Acho que a chave tem que estar nesse aspecto do Campeonato Paraense. Depois sim vamos pensar no Fluminense, o professor vai passar as coisas e vamos comprar a ideia dele. É sempre bom jogar com grandes equipes", finaliza.