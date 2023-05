Remo: Pablo Roberto camisa 10? Marcelo Cabo explica posicionamento do volante e mira Série C

A goleada sobre o Cametá serviu, para além de classificar o Remo para a final do Campeonato Paraense de 2023, mostrar alternativas para o técnico Marcelo Cabo montar o time para o restante da temporada. O comandante azulino montou um meio de campo diferente diante do Mapará, com o volante Pablo Roberto em uma faixa mais avançada, como um autêntico camisa 10. E deu certo: um gol e uma assistência nos 4 a 0 sobre o Cametá. Uma alternativa que pode ser repetida na Série C do Brasileiro.

"O Pablo jogou mais encostado na dupla de ataque, como o 'camisa 10'. Eu adiantei ele para que ele pudesse jogar nas costas dos volantes e ele foi muito bem no jogo. É uma opção que me dá. Você, às vezes, acha que só jogador de velocidade vai resolver o teu problema de ataque. Às vezes, não. Às vezes você tem um jogo mais apoiado, mais de toque de bola, que também tem uma resolução boa no setor ofensivo", explicou, para em seguida citar alternativas mirando a Terceirona.

“A gente tem muito jogador técnico no meio-campo e agora, com a chegada do [Gustavo] Bochecha, com certeza vamos usar algumas vezes esse modelo de jogo", salientou Cabo, referindo-se ao meia de 26 anos ex-Botafogo, Coritiba e Juventude anunciado pelo clube para a Série C.

Melhores momentos de Remo 4 x 0 Cametá:

Gramado do Baenão

Marcelo Cabo também respondeu o motivo pelo qual o Remo fez placares tão distintos nos jogos de ida e volta da semifinal contra o Cametá. O técnico foi taxativo na resposta: a qualidade do gramado.

"Eu gosto de criar o meu modelo de jogo com a leitura que eu tenho do meu adversário, dos pontos vulneráveis que adversário pode ter. E sabe quem foi o craque do jogo hoje? O gramado do Baenão. Como é que a gente vai fazer um jogo desse, igual ao hoje, naquele gramado lá de Cametá? Infelizmente não dá. Lembro de ter sido questionado de porque o meu time não tocava bem a bola lá e, hoje, a resposta está aí, é o gramado. O Baenão nos proporciona fazer um jogo de futebol bem jogado, com aproximações, com toque de bola", argumentou.

O Remo agora aguarda a confirmação da Federação Paraense de Futebol (FPF) sobre datas para os jogos da decisão contra o Águia, que eliminou o Paysandu na outra semifinal. A expectativa é que as partidas ocorram nos dias 10 (no Zinho Oliveira, em Marabá) e 18 (no Mangueirão, em Belém) de maio.

Antes disso o Leão terá os primeiros jogos da Série C 2023. A estreia no Brasileiro será na quinta-feira (4), contra o São Bernardo-SP, em São Paulo. O primeiro compromisso em Belém será no dia 7 de maio, no Baenão, contra o Botafogo-PB. O duelo inicia às 19h.