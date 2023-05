O Remo anda estranho!

ntem, o presidente Jailson do Cametá, deixou o Baenão denunciando que a diretoria do clube foi expulsa do local que o Remo apontou para que eles ficassem, apontou problema no vestiário e que seus torcedores foram obrigados a vestir a camisa ao contrário para entrar no estádio. A imprensa tem tido sérias dificuldades de trabalhar nos jogos e não é permitida cobrir treinamentos. O Remo jamais foi assim, sempre foi um clube amistoso, com pessoas de bem. A inclusão do Parazão ainda não chegou ao Leão?

A culpa é do Márcio Fernandes?

Mais uma vez, o futebol pune quem tem menos força, para encobrir quem é o responsável direto por erros amadores, mas nem pode levar tanta culpa, por ser um estranho ao futebol. Chegamos ao quinto mês do ano e a única alegria que esse time do Paysandu deu foi chegar na final da Copa Verde. E com o Márcio Fernandes chamado de herói, com um time todo desmontado, virou o placar e ganhou nos pênaltis do rival. Sem esquecer da vitória pelo Parazão também. Mas o treinador tem a sua parcela de culpa: calar perante aos erros absurdos da diretoria.

Da água para o vinho!

O Paysandu vai começar a Série C com um plantel inconfiável, se tiver já contratado um treinador, sem o mesmo conhecer o elenco e pior, não tem como não exigir contratações. O clube se atrasou para contratar para a temporada e, agora, se for para o mercado, irá com todas as divisões do brasileiro iniciadas. Erra quem fala que não tem planejamento. Existe sim, mas de forma equivocada. A direção entregou a cabeça do treinador na bandeja e muitos compraram, acreditando que existe milagre. Vai melhorar?

Apito final

O Águia não precisou jogar muito para passar do Paysandu. Tanto é que perdeu em Marabá, saiu perdendo em Belém e fez o básico para virar o jogo. Teve só mais vontade em campo.

O Águia acertou em pagar para trazer arbitragem de fora. Ganhou o futebol, que teve a melhor atuação de uma arbitragem esse ano, aqui em Belém. Fez um excelente investimento.

O Paysandu agora terá que ganhar do Cametá, caso contrário, vai ficar fora da Copa do Brasil em 2024. Isso só não ocorrerá se vencer a Copa Verde. Paysandu vai jogar em Cametá?

No regulamento do Parazão, está bem claro que as partidas finais terão que ter VAR. Como vão colocar o VAR no estádio em Marabá? Não duvido que a FPF não vá operar esse milagre.