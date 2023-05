Em fase final de recuperação, Dalberto tem contrato prorrogado com o Paysandu até o final de 2023

O atacante Dalberto teve o contrato prorrogado com o Paysandu. O novo vínculo é válido até o final da atual temporada. O anúncio foi feito pelo próprio Papão nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira, dia 5. O jogador, que tem 28 anos, não entra em campo desde agosto de 2022, quando teve grave lesão no joelho e precisou ficar um longo período afastado dos gramados.

A nova chance chega ao atacante depois de estar praticamente fora dos planos da diretoria. Até meses atrás, o plano era liberar o jogador assim que estivesse recuperado da lesão no joelho, que foi sofrida em partida contra o ABC no dia 27 de agosto do ano passado, pela 2ª rodada do quadrangular da Série C. Ele entrou no jogo no segundo tempo, mas passou apenas 7 minutos em campo até se contundir e ser substituído.

Porém, a chegada do técnico Marquinhos Santos e do executivo Ari Barros podem ter mudado este panorama. Isso porque o trio trabalhou junto no Juventude em 2019 e 2020, período em que Dalberto teve os melhores números de sua carreira, somando 10 gols e 4 assistências em 62 jogos.

Juventude de 2020 com Genilson, Bruno Alves, Eltinho, Dalberto e Marquinhos Santos, todos hoje no Paysandu (Divulgação/Juventude)

No Papão, desde que foi contratado, em 13 de julho do ano passado, fez seis jogos e ainda não balançou as redes.

A lesão

Contra o ABC, pela 2ª rodada do quadrangular do acesso da Terceirona, Dalberto saiu do banco aos 22 minutos do segundo tempo, porém sentiu o joelho com 7 minutos em campo. O Papão acabou derrotado por 1 a 0, na Curuzu. Após ser avaliado pelo departamento médico do Paysandu, o atacante foi submetido a um procedimento cirúrgico no dia 26 de setembro, para a reconstrução artroscópica do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O prazo inicial estimado de recuperação foi de oito a nove meses. No começo desta semana, o clube bicolor confirmou que o atacante estava recuperado da lesão e havia iniciado o período de transição física. A expectativa é de que até junho ele possa estar liberado para jogar.

Confira a nota divulgada pelo Paysandu:

O Paysandu Sport Club informa que, nesta quinta-feira (4), o atacante Dalberto teve seu contrato prorrogado até o fim da atual temporada.

O atleta se recuperou de cirurgia no joelho esquerdo e segue em trabalho de transição física, para ficar à disposição da comissão técnica.