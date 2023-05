Após saída 'relâmpago' do Paysandu, volante acerta com rival da dupla Re-Pa na Série C

O volante Léo Baiano, que deixou o Paysandu uma semana depois de ser anunciado, em abril, foi anunciado pelo Figueirense. O jogador, de 31 anos, estava, antes de fechar com o Papão, no Novorizontino, onde conquistou dois acessos consecutivos, da Série D para a Série B.

O Papão divulgou a contratação de Léo Baiano no dia 13 de abril deste ano. No dia 20 do mesmo mês, revelou a rescisão de contrato com o atleta, que sequer chegou a estrear. De acordo com a nota divulgada pelo Paysandu, o próprio Léo pediu a saída, por "motivos pessoais".

Léo Baiano fez parte do elenco do Paysandu durante a Série C de 2019 e era titular sob o comando do então técnico Hélio dos Anjos, quando fez 12 jogos e marcou 2 gols.

O Paysandu encarou o próprio Figueirense na última segunda-feira (8), no Orlando Scarpelli. O Bicola foi derrotado por 2 a 0. Com isso, o Papão só se reencontrará com Léo Baiano no caso das equipes ficarem no mesmo grupo do quadrangular de acesso, ou em uma possível final.