Rival do Paysandu por uma vaga na Copa do Brasil, Cametá perde destaques do time

Entre os quatro melhores times está o Cametá, uma das principais surpresas desta edição do Campeonato Paraense. No entanto, após cair para o Remo nas semifinais, a equipe tem sido desmontada para a disputa do terceiro lugar do Parazão, que garante vaga na Copa do Brasil de 2023, contra o Paysandu.

Além do grande destaque, o centroavante Pilar (terceiro na artilharia do estadual com seis gols), o lateral Osvaldir, o zagueiro Taison, os meias Alexandre e Thomas deixaram o Cametá para disputar a Série D por outras equipes.

Ou seja, até agora, foram cinco perdas impactantes no Mapará para a disputa do terceiro lugar do Parazão. A equipe de O Liberal conversou com Rogerinho sobre a perda dos jogadores, além dos desafios para preparar a equipe para encara o Papão na luta pela Copa do Brasil.

"Esses jogadores eram muito importantes para o grupo, mas receberam proposta da Série D. Não teve como segurar os jogadores. É a valorização profissional por tudo que nos fizemos na competição. [Mas] nós temos um elenco coeso e equilibrado. Vamos com o que a gente tem de melhor, pra tentar conquistar a vaga para a Copa Do Brasil", garantiu Rogerinho.

Jogos

Em duelos de ida e volta, Paysandu e Cametá decidem o terceiro lugar. O primeiro jogo não tem data e nem horário marcados. A Federação Paraense de Futebol (FPF) apenas divulgou que a partida será no Parque do Bacurau. Já a volta será no dia 24 de maio, uma quarta-feira (24), às 20h, na Curuzu.

Acompanhe ambos os jogos pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.