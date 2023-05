Principal artilheiro do Cametá no Parazão, Pilar vai disputar Série D pela Ferroviária/SP; veja

O centroavante Pilar, artilheiro do Cametá no Campeonato Paraense, é o novo reforço da Ferroviária-SP, time do interior paulista que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. A confirmação da saída foi dada pelo próprio presidente do clube, Jailson Farias. O centroavante chegou como reforço no início da temporada, disputou 12 partidas pelo estadual e marcou seis gols.

A confirmação se deu após a conversa com o dirigente sobre a permanência de jogadores para a disputa do terceiro lugar, entre Cametá e Paysandu, que será decidida em dois jogos, um deles no dia 24 de maio, em Belém. A maioria dos contratos de jogadores do Mapará encerrou em abril e conforme o presidente, não foi possível segurar o atleta.

Pilar fez um bom Campeonato Paraense e despertou a atenção do então técnico Márcio Fernandes, enquanto comandante do Paysandu, mas o destino do atleta será mesmo fora do Pará. "Ele vai jogar a Série D por lá. Como a competição aqui vai atrasar quase um mês e o time estava querendo com urgência, nós resolvemos liberar o atleta. Eu não sei se ele já assinou, provavelmente sim, já que pode entrar em campo neste domingo", comenta o presidente, que garante ter peças de reposição para a sequência final do Parazão.

"Ele já foi, mas ainda temos um elenco para dar conta. Formamos um elenco bom, com atletas que aguardam uma oportunidade para mostrar serviços. No lugar dele temos o Rogerinho, que é um atleta de confiança da nossa comissão técnica. É um excelente jogador que vai corresponder à altura", garante.