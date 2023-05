Técnico do Paysandu sobre falhas de Thiago Coelho: 'Todos têm que assumir suas responsabilidades'

Após a partida contra o Ypiranga, o técnico Marquinhos Santos, do Papão, foi questionado sobre os erros cometidos por Thiago Coelho. O treinador preferiu não queimar o jogador, mas reforçou que cada um precisa 'assumir suas responsabilidades'.

"Quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. Claro que internamente, a gente tem as cobranças. Elas são coletivas, houve erros e serão corrigidos. Mas não tem que apontar dedo para um ou para outro. Todo mundo está no mesmo barco e tem que assumir suas responsabilidades. Temos que elevar o nível de apresentação e competitividade", afirmou.

O Paysandu volta a campo neste domingo (14), às 16h, contra o Cametá, pelo duelo de ida da disputa do terceiro lugar do Parazão 2023. Acompanhe o jogo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.