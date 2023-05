Paysandu: Marquinhos Santos sobre postura da equipe em goleada: 'Foi vergonhosa'

Na pior atuação do Paysandu na temporada, a equipe foi goleada por 5 a 0 pelo Ypiranga-RS, na Série C do Brasileirão. O técnico Marquinhos Santos reconheceu o desempenho abaixo da equipe e definiu a postura como "vergonhosa" da equipe bicolor. Ainda assim, destacou que é não é um fato para se esquecer, e sim que deve ser revisto para não acontecer novamente.

"Hoje foi uma noite que não é para se apagar. É para deixar registrado e ver, para não se repetir. Realmente foi vergonhosa a nossa postura no jogo. Assumo o que foi o jogo, a viagem não é desculpa e temos que reverter para os próximos jogos. Temos que buscar o resgate do que é o Paysandu. Vamos recuperar e arrumar o que precisamos internamente", garantiu o treinador. "Acima de tudo, é se desculpar com o torcedor, que a gente viu muitos que vieram de Belém".

O Papão tem pouco tempo para assimilar a humilhação em Erechim (RS). Isto porque, no domingo (14), às 16h, o clube entra em campo contra o Cametá, no Parque do Bacurau, pela ida da disputa do terceiro lugar do Parazão. Além disso, uma vaga na Copa do Brasil de 2024 está em jogo. Marquinhos falou sobre não poder utilizar alguns dos reforços que chegaram nas últimas semanas, além de classificar o duelo como uma final.

"É uma dificuldade que foi apresentada durante a viagem. Temos grupos diferente. Alguns jogadores não podem jogar determinadas competições, como a disputa do terceiro lugar. Primeiro temos que avaliar e quem apresentar as melhores condições, tem que ir para a guerra em Cametá. Se não tiver motivação para jogar uma final, temos que rever conceitos. Para vestir esta camisa tem que ter vibração, personalidade e atitude", concluiu.

