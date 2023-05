Paysandu recebe reforço no meio-campo: Nenê Bonilha assina contrato até o final da Série C

Nenê Bonilha vai vestir a camisa do Paysandu em 2023. O jogador desembarcou nesta sexta-feira (12) em Belém para assinar contrato com o Papão. A informação foi antecipada por oliberal.com e pouco depois oficializada pelo Bicolor por meio dos canais oficiais do clube. O vínculo terá validade até o final da Série C do Brasileiro.

VEJA MAIS

De acordo com a assessoria de comunicação alviceleste, a expectativa é de que Nenê possa estar disponível para a comissão técnica no jogo do próximo dia 21, contra o Manaus-AM, pela 4ª rodada da Terceirona - jogo que será em Belém, na Curuzu. O segundo volante não poderá atuar nos jogos decisivos contra Cametá e Goiás, por Parazão e Copa Verde, pois as incrições nas duas competições estão encerradas.

“Estou muito feliz de estar vindo para o Paysandu, um clube gigante, com uma torcida apaixonada e fiel. Um desafio novo na minha carreira, e vou dar a vida para ajudar a colocar o Paysandu no lugar que ele merece”, afirmou Bonilha ao site oficial do Paysandu.

Lances de Nenê Bonilha:

Currículo

Nenê Bonilha, cujo nome completo é Luís Otávio Bonilha de Oliveira, é versátil e pode atuar em diversas funções no meio-campo, embora sua posição de origem seja volante. Ele iniciou sua carreira nas bases do Paulista-SP e Corinthians, onde estreou como profissional em 2011. Ao longo de sua trajetória, o jogador passou por clubes como Catanduvense, Avaí, Osasco Audax, Vila Nova-GO e Rio Claro-SP antes de se transferir para o futebol português em 2015.

Durante sua passagem pelo Velho Continente, Nenê Bonilha jogou por duas temporadas e meia no Nacional-POR e no Vitória de Guimarães-POR, até retornar ao Brasil em 2018 para atuar pelo Fortaleza, onde foi campeão da Série B sob o comando do técnico Rogério Ceni. Além disso, o jogador também teve uma experiência internacional pelo Veracruz, do México, em 2019.

O meio-campista chega ao Paysandu após disputar o Campeonato Paulista pelo Santo André. Ele atuou em 11 partidas pelo time do ABC e estava sem clube desde então, aproveitando suas férias em Fortaleza. Na última temporada, jogou a Série A2 do Paulistão pelo São Bento e a Série B do Brasileiro pelo Tombense-MG.

Janela de transferências

É importante ressaltar que a mudança de clubes para jogadores no futebol brasileiro só é oficialmente permitida a partir de 3 de julho, devido à janela de transferências implementada no país desde o ano passado. No entanto, Nenê Bonilha pode assinar com o Paysandu, pois estava livre no mercado, sem contrato com nenhum clube antes do fechamento da última janela, ocorrida em 20 de abril.

Principais concorrentes

Com a chegada de Nenê Bonilha, que desempenha principalmente a função de segundo volante, o Paysandu terá pelo menos cinco concorrentes diretos para a posição: Arthur, Geovane, João Vieira, Kelvi e Gabriel Davis. Dessa forma, o jogador de 31 anos é contratado para suprir as saídas recentes de Jorge Jimenéz, Rithely, Bileu e Léo Baiano.

Ficha técnica

Nome: Luís Otavio Bonilha de Oliveira

Luís Otavio Bonilha de Oliveira Nascimento: 17/02/1992 (31 anos)

17/02/1992 (31 anos) Naturalidade: São João da Boa Vista (SP)

São João da Boa Vista (SP) Altura: 1,76 m

1,76 m Peso: 77 kg

77 kg Posição: meio-campo (volante)

meio-campo (volante) Clubes: Corinthians-SP, Catanduvense-SP, Avaí-SC, Osasco Audax-SP, Vila Nova-GO, Rio Claro-SP, Nacional-POR, Vitória Setúbal-POR, Fortaleza-CE, Veracruz-MEX, Cuiabá-MT, São Bento-SP, Tombense-MG e Santo André-SP