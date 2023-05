Paysandu está prestes a anunciar Nenê Bonilha, meia campeão pelo Fortaleza em 2018

O Paysandu está prestes a ganhar um novo reforço para o meio-campo: Nenê Bonilha, ex-Fortaleza. O jogador, que é paulista e tem 31 anos, desembarca em Belém nesta sexta-feira (12) para assinar contrato com o Papão. A informação foi confirmada por meio de uma fonte ligada ao atleta. O vínculo será até o final da atual temporada.

Luís Otávio Bonilha de Oliveira pode atuar em várias funções no meio-campo, mas é volante de origem. A formação inclui passagens pelas bases de Paulista-SP e Corinthians, onde estreou como profissional em 2011. O currículo ainda inclui Catanduvense, Avaí, Osasco Audax, Vila Nova-GO e Rio Claro-SP até ele se transferir ao futebol português, em 2015.

Lances de Nenê Bonilha:

No Velho Continente foram duas temporadas e meia por Nacional-POR e Vitória de Guimarães-POR, até retornar ao Brasil em 2018, para o Fortaleza, clube pelo qual foi campeão da Série B sob o comando do técnico Rogério Ceni. O currículo de Nenê Bonilha ainda inclui outra experiência internacional, pelo Veracruz, do México, em 2019.

O meio-campista chega ao Paysandu depois de disputar o Campeonato Paulista pelo Santo André. Foram 11 atuações pelo time do ABC e estava sem clube desde então, curtindo férias em Fortaleza. Na temporada passada jogou a Série A2 do Paulistão pelo São Bento e a Série B nacional pelo Tombense-MG.

Janela de transferências

A mudança entre clubes de jogadores no futebol brasileiro só pode, oficialmente, ser realizada a partir de 3 de julho, em função da janela de transferências implementada no país desde o ano passado. Mas Nenê Bonilha pode assinar com o Papão já que estava livre no mercado, sem vínculo com nenhuma equipe desde antes do fechamento da última janela, o que ocorreu no dia 20 de abril.

Concorrência

Levando em consideração que a principal função exercida por Nenê é a de segundo volante, assim que confirmado o acordo com o Bicolor ele terá pelo menos cinco concorrentes diretos por posição: Arthur, Geovane, João Vieira, Kelvi e Gabriel Davis. Desta forma, o jogador de 31 anos chega para repor as saídes recentes de Jorge Jimenéz, Rithely, Bileu e Léo Baiano.