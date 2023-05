Após falhas em derrota do Paysandu, Thiago Coelho se manifesta: 'Não sou de me esconder'

O goleiro Thiago Coelho, do Paysandu, se manifestou pelas redes sociais sobre as falhas nos últimos jogos - especialmente nas derrotas para Figueirense e Ypiranga, pela Série C do Brasileiro. Em um post do Instagram, Thiago afirmou que não se esconde nestesmomentos e que vai 'dar a volta por cima'.

Contra o Figueirense, o goleiro soltou uma bola nos pés de Bruno General, que marcou o primeiro do revés bicolor por 2 a 0. Já contra o Ypiranga-RS, Thiago errou um chutão, que acabou resultado na expulsão do lateral Edílson e saiu atabalhoado no quarto gol da equipe gaúcha, após ser pego de surpresa com uma bola rebatida, que terminou em gol de William Barbio.