Remo: Vinícius diz que falta de concentração defensiva é motivo para início ruim na Série C

Concentração. Segundo o goleiro Vinícius é isso que falta para o Remo conseguir os primeiros pontos na Série C do Brasileirão. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), o ídolo do clube e capitão da equipe na temporada disse que o time precisa encontrar um "meio-termo" entre os momentos com e sem a bola para vencer o Amazonas, no próximo domingo (14).

"Precisamos aumentar nosso nível de concentração. Somos um time que propõe o jogo, joga com a bola no pé, mas sem ela precisamos competir um pouco mais, pra neutralizar os gols adversários. A gente tem um padrão de jogo, de ter a posse, mas temos que ter atenção na hora de defender", disse Vinícius.

Segundo o arqueiro remista, o elenco precisa ter tranquilidade para superar os primeiros momentos de oscilação na temporada. Depois de uma sequência de vitórias na Copa do Brasil e no Parazão, o Remo vem de duas derrotas seguidas na Terceira Divisão. Apesar disso, Vinícius promete uma reação na próxima rodada, já que, pela primeira vez em mais de um mês, o elenco azulino teve uma semana completa de treinamentos.

"Tivemos um bom período pra treinar. Antes com a sequência de jogos, não tínhamos tempo para trabalhar tudo aquilo que era necessário. Agora, mais preparados, temos tudo para fazer um grande jogo no domingo, com a torcida nos incentivando", finalizou.

O Remo enfrenta o Amazonas às 16h30, no estádio Baenão, em Belém, no domingo (14), Dia das Mães, pela terceira rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.