Próximo rival do Remo contrata atacante que subiu com o Leão em 2020

O Amazonas vai a anunciar mais um reforço para a sua equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Gustavo Ermel, jogador que conquistou o acesso à Série B pelo Remo, em 2020, e agora consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como o mais novo reforço da equipe conhecida como Onça-pintada. Essa será a primeira vez que o jogador atuará no futebol amazonense.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Nascido em Novo Hamburgo-RS e com 28 anos de idade, Gustavo Ermel estava no Retrô-PE desde o ano passado, onde disputou a Copa do Brasil deste ano. Ao longo de sua passagem pelo clube pernambucano, ele participou de 38 partidas e marcou dois gols.

VEJA MAIS

Na temporada de 2020, o atacante defendeu as cores do Remo, porém rescindiu seu contrato em janeiro de 2021, antes da final da Série C. Durante esse período, ele enfrentou altos e baixos, tendo alguns problemas de lesão, e não era visto como um jogador indispensável pelos torcedores do Remo, especialmente quando se tratava do ataque azulino. Mesmo assim, Gustavo Ermel entrou em campo em 27 jogos pelo Leão e balançou as redes adversárias quatro vezes, sendo um desses gols marcado na Série C.

Além de suas passagens por Remo, Gustavo Ermel também teve experiências em outros clubes, como Juventude, Figueirense e Joinville, além de ter atuado no futebol português e paraguaio.

Com a contratação de Gustavo Ermel, o Amazonas chega ao seu 12º reforço para a temporada atual. A equipe da Onça-Pintada enfrentará o Remo no próximo domingo (14), às 16h30, no Baenão, pela 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Por estar no BID, o atacante está disponível para a estrear no jogo.

Acompanhe pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.