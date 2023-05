Com golaço de falta, Águia vence Remo e abre vantagem na decisão do Campeonato Paraense

Águia de Marabá e Clube do Remo fizeram uma grande partida, no primeiro duelo que decide o Campeonato Paraense. Apesar do placar magro, os dois times correram bastante em campo e coube aos donos da casa abrir a vantagem na final, após gol de falta de Balão Marabá, vencendo por 1 a 0. O próximo encontro será no dia 26, no Baenão.

O Águia teve a primeira oportunidade de marcar com um chute de Castro que acabou indo para fora. A postura agressiva da equipe desorientou o adversário no início do jogo. No entanto, o Remo se ajustou em campo e começou a ter mais a posse de bola, enquanto o Águia explorava jogadas em profundidade. Apesar das investidas, a defesa do Azulão conseguia neutralizar as investidas.

Com o passar do tempo, o Remo foi se encontrando em campo e passou a trabalhar mais a troca de passes no meio. A equipe azulina teve algumas chances de gol, como no chute de Anderson Uchôa que quase surpreendeu o goleiro do Águia. O Remo também teve um escanteio cobrado por Lucas Mendes, mas a defesa adversária conseguiu afastar o perigo.

Apesar disso, eram os donos da casa que criavam as jogadas mais contundentes. Em dado momento, Alan Maia lançou Luam Parede, que saiu na área e fez o chute, mas Vinícius se lançou, rebatendo a redonda, que voltou em Maia. O atacante, com calma, ajustou e tocou por cima e Ícaro, que estava embaixo da trave, cortou de cabeça.

Apesar das investidas, o Águia conseguiu se defender com eficiência. O goleiro Axel Lopes mostrou segurança ao fazer defesas importantes, inclusive em um arremate rasteiro de Richard Franco, decretando o 0 a 0 nos 45 minutos iniciais.

2º Tempo

No retorno do intervalo os dois times não fizeram mudanças e recomeçaram a partida na mesma intensidade do primeiro tempo, com o Águia levemente mais ofensivo. Aos 5 veio o primeiro escanteio, depois de jogada articulada de Alan Maia pela direita. Logo depois, Maia deu lugar a Luan Santos, que chegou já pressionando o Leão Azul, em jogada na grande área, mas o chute foi defendido por Vinícius.

Com as mudanças em curso, o jogo voltou a ficar perigoso. O Remo então foi pra cima e bagunçou a defesa do Águia, depois de Galzedani desviar cruzamento na pequena área e Jean Silva perder o tempo do arremate. Dois minutos depois o atacante retorna, agora pela direita, e cruza na grande área, sem ninguém para concluir. O momento positivo para o Remo viu ainda o chute de longa distância de Pablo Roberto, passando perto do gol.

De um modo geral, a partida foi intensa do início ao fim, mas o ímpeto das equipes esbarrava na finalização e na boa atuação dos goleiros. Vinícius e Axel Lopes estiveram bem posicionados e, em noite inspirada, evitaram várias vezes a abertura do placar. O Águia em então fez mais duas mudanças. Evandro saiu para Maycon, deixando o time mais forte no setor esquerdo, onde a defesa azulina deixou algumas brechas.

O Leão Azul também mexeu no time, saindo Pedro Vitor e Pablo Roberto para as entradas de Lucas Marques e Álvaro. As duas mudanças deixam o time mais avançados e logo o atacante estava pressionando Axel Lopes. Aos 32, Muriqui saiu na grande área e tocou para Álvaro, travado pela defesa. A partir dos 30, a questão física passou a pesar mais e o jogo diminuiu de intensidade, mas não de criatividade.

O primeiro cartão amarelo do jogo só veio aos 36, depois de falta de Diego Ivo em Luan Santos, na entrada da grande área. A chance do Azulão foi cobrada com maestria por Balão Marabá, deslocando lindamente o arqueiro Vinícius e abrindo o placar no Zinho Oliveira em favor do Águia. A partir daí, o resultado foi administrado pelo Águia até o apito final, para o delírio da torcida que lotou as dependências do Zinho Oliveira.

Ficha técnica

Data: 18/05/2023 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Zinho Oliveira

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Fernanda Gomes Antunes (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Marco Aurélio Augusto Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Diego Ivo, Galdezani (Remo) Balão Marabá (Águia)

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Evandro (Maycon); Castro, Patrick (Adauto), Danilo e Wander (Balão Marabá); Alan Maia (Wendell) e Luam Parede (Luan Santos).

Técnico: Mathaus Sodré.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Ícaro, Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco (Galdezani) e Pablo Roberto (Álvaro); Pedro Vitor (Lucas Marques), Jean Silva (Ronald) e Muriqui.

Técnico: Marcelo Cabo