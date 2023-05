Remo: Jovem, títulos e estilo de jogo agressivo; conheça novo técnico azulino Ricardo Catalá

Após especulações, buscas, negativas o Remo chegou à contratação de um técnico para o restante da Série C. A diretoria do Leão Azul fechou com o treinador Ricardo Catalá, de 41 anos, que vem acumulando resultados interessantes nos últimos clubes por onde passou.Em meio à crise no Baenão, o Leão tenta a todo custo se reabilitar na Série C do Campeonato Brasileiro, principal competição do clube na temporada. Com quatro derrotas seguidas e segurando a lanterninha sem nenhum ponto conquistado, o clube viu arruinar o projeto de subir com o técnico Marcelo Cabo no comando. A queda do treinador após a derrota para o São José-RS, na semana passada, pôs fim ao seu trabalho e abriu portas para Ricardo Catalá.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O novo comandante chega com a missão de tirar o Remo dessa situação e já pensa em reforços. Na sua chegada a Belém, na última sexta-feira (26), Ricardo Catalá afirmou à equipe de O Liberal, que já conversou com a diretoria em relação a reforços para a disputa da Série C e que trata o assunto de forma interna, mas que novas caras irão aparecer no Baenão, além de tentar resgatar as coisas positivas feitas no trabalho de Marcelo Cabo e falou de “intensidade” e “agressividade” na equipe em seu comando.

Catalá chamou atenção principalmente na disputa da Série C de 2022 com o Mirassol e resultou na conquista da competição. Uma das suas características é a posse de bola, que trabalha e propõe o jogo e possui como base jogar no esquema 4-2-3-1 e possui, mas também pode atua no 4-3-3.

VEJA MAIS

O paulista Ricardo Catalá iniciou a carreira no Red Bull Brasil-SP, clube que permaneceu de 2013 a 2018. No ano seguinte teve a sua primeira experiência como treinador no Mirassol-SP, passou também pelo Guarani-SP, São Bernanrdo-SP, equipe que conquistou a Segunda Divisão do Paulistão, treinou também o Operário-PR e retornou ao Mirassol-SP, onde conquistou o título da Série C em 2022 e estava disputando a Série B deste ano.

Essa é a primeira vez em que o técnico Ricardo Catalá trabalha um time fora do eixo Sul-Sudeste e terá que enfrentar a força e a cobrança do torcedor remista, que não está nada satisfeito com o time na Série C e chega com a chancela de ser um técnico ofensivo, sendo um dos motivos que pesou na contratação de Ricardo Catalá ao Leão. Nos últimos quatro clubes em que Catalá trabalhou, ele teve 33% de aproveitamento no Guarani-SP, 51% no São Bernardo-SP, 53% no Operário-PR e 54 no Mirassol-SP.

A estreia de Catalá no comando do Remo será na próxima terça-feira (30), às 20h, no Mangueirão, em Belém, contra a equipe do Confiança-SE, no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que irá transmitir nas redes sociais do Grupo Liberal, além do Youtube e na frequência 97,5MHz.