Chegou! Ricardo Catalá desembarca em Belém para assumir o Remo: 'Vamos resgatar a confiança'

O técnico Ricardo Catalá já está em Belém para assumir o Remo. O treinador desembarcou na capital paraense no final da manhã desta sexta-feira (26) e foi recepcionado pelo executivo de futebol Thiago Gasparino. Sem poder estar à beira do gramado na final do Parazão 2023, contra o Águia, Catalá vai ao Baenão à noite para assistir à final de camarote. Nas primeiras palavras como treinador azulino, adiantou que já conhece boa parte do plantel e fez uma avaliação antes de se apresentar ao Leão Azul.

"Conheço o elenco, assisti diversas partidas para poder fazer essa avaliação. Sobre reforços ou não, vou discutir isso internamente. Não faz sentido discutir aqui, mas tudo isso já foi tratado com a diretoria nesse processo de vinda para o clube", contou, no saguão do Aeroporto Internacional de Belém, para a equipe de esportes de oliberal.com.

Ricardo Catalá Salgado Junior, de 41 anos, assume o Remo após a demissão do técnico Marcelo Cabo, que deixou o comando do Remo na madrugada da última terça-feira, depois da quinta derrota consecutiva na temporada e sem ter pontuado na Série C. O Leão está na lanterna da competição. Questionado sobre como mudar os rumos da equipe no Brasileiro, o novo treinador usou palavras como intensidade, agressividade e "valores da torcida".

"O remédio é resgatar tudo aquilo que já aconteceu de positivo na temporada. O time fez boas partidas, boas apresentações, tem um elenco qualificado. Vamos resgatar a confiança dos jogadores, recuperar eles bem no jogo do hoje para terça-feira, porque a gente vai precisar muito de intensidade, agressividade, para refletir os valores que a torcida quer ver na equipe. Esse é o caminho", apontou Catalá.

Catalá foi recebido pelo executivo Thiago Gasparino (Ivan Duarte/O Liberal)

A estreia do novo técnico no comando da equipe será na próxima terça-feira (30), contra o Confiança-SE, no Baenão. Contra o Águia de Marabá, nesta sexta-feira, pela final do Parazão 2023, o time será comandado pelo auxiliar fixo do Remo, Fábio Cortez.