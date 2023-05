Técnico do Águia frisa vantagem importante contra o Remo, mas cita elenco do Leão: 'o mais caro'

Chegou o grande dia! Remo x Águia de Marabá decidem o Parazão 2023, nesta sexta-feira (26), às 20h, no Baenão. O Águia possui a vantagem do empate para levantar o título inédito, já o Remo precisa reverter a vantagem do Azulão para conquistar sua 48ª taça. O clube marabaense quer fazer história em Belém e o técnico Mathaus Sodré, frisou a importância da vantagem conquistada no primeiro jogo, mas sabe da força do elenco do Remo e da torcida azulina no Baenão.

“Conseguimos um resultado importante (1 a 0), claro que lutamos bastante por esse resultado e não dá para se jogar fora. Sabemos da força do Remo, do torcedor, a qualidade que o elenco possui, acredito que o mais caro do Paraense, mas estamos focados para que possamos dentro dos 90 minutos, ter um bom desempenho e fazer por merecer esse tão sonhado título”, disse em entrevista à TV Liberal Marabá.

VEJA MAIS

O Azulão chega à terceira final do Parazão e terá que encarar o Baenão e torcida do Remo. Um simples empate coroa uma campanha do Azulão em um primeiro semestre cheio de compromissos e metas alcançadas, como chegar à decisão do Parazão, classificação para a Copa do Brasil e Série D 2014, além de ter conseguido chegar à terceira fase da Copa do Brasil e início promissor na Série D, com duas vitórias em três jogos.

VEJA MAIS

Remo x Águia de Marabá duelam às 20h, no Baenão. O Remo precisa vencer por dois gols de diferença para levar a taça, caso ganhe por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além de transmissão pela Rádio Liberal FM, tanto nas redes sociais, Youtube e também na frequência 97,5MHz.