Valendo título de Campeão Paraense, Remo e Águia se enfrentam nesta sexta-feira, no Baenão

Nesta sexta-feira (26) encerra a 111ª edição do Campeonato Paraense, com o confronto entre Clube do Remo e Águia de Marabá. Os dois times jogam a partir das 20 horas, no estádio Evandro Almeida, em Belém. Além do troféu de campeão, o certame deste ano destinou três vagas aos primeiros colocados na Copa do Brasil do ano que vem.

A decisão do estadual premia as equipes que melhor caminharam ao longo dos últimos quatro meses. Na classificação geral, o Leão Azul foi superior, tendo conquistado até aqui 13 vitórias, um empate e duas derrotas, um aproveitamento de 79% que lhe valeu a liderança do Parazão do início ao fim, a maior parte do tempo sob o comando de Marcelo Cabo. Para esta final, dada a vacância do cargo, quem assumirá a missão será o interino Fábio Cortez.

Em linhas gerais, o Remo está há cinco jogos sem vencer, quatro jogos pela Série C e um pelo Parazão, justamente a primeira partida da decisão contra o Águia. Na Terceirona são quatro jogos e quatro derrotas, empunhando a lanterna da competição, como o único time a não pontuar. O jogo contra o clube marabaense vale taça e uma possível “virada de chave”. Depois de perder por 1 a 0, o Remo precisa reverter a vantagem do Azulão, que joga por um simples empate para conquistar o título inédito, enquanto o Remo tenta o 48º.

Para este confronto, a maior segurança do elenco continua residindo no gol, onde Vinícius se consagrou, mais uma vez, como a principal liderança. Em 11 jogos como titular, o arqueiro levou 10 gols e vai para a última partida do estadual tendo que fechar o gol, se quiser ser bicampeão estadual. Distante do gol, Cortez deve fazer algumas mudanças. É possível que Lucas Marques e Soares entrem no time, enquanto Richard Franco pode desfalcar por lesão.

Do outro lado, o Azulão Marabaense tem a seu favor outra grande liderança que vem da trave. O goleiro Axel Lopes foi, sem dúvida, o grande destaque do time, que até aqui somou 27 pontos distribuídos em oito vitórias, três empates e duas derrotas. Foram 13 jogos e 10 gols sofridos. Esta é a segunda vez que o Águia disputa uma final de Parazão. Em 2008 o time foi derrotado pelo Remo e em 2010 foi a vez do Paysandu acabar com o sonho.

Este ano, no entanto, o Águia vem disposto a fazer história no palco azulino e traz na bagagem a vitória por 1 a 0 no jogo de ida. Para ser campeão, o time precisa de um empate. Qualquer placar com um gol de diferença leva a disputa para as penalidades e um resultado com mais de dois gols de vantagem para o Remo deixa o título em Belém. Logo mais, a história de mais um Campeonato Paraense será decidida e só um vai soltar o grito de "É campeão".

Ficha Técnica

Local: estádio Evandro Almeida (Baenão)

Hora: 20h

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Márcia Bezerra Lopes Caetano

Quarto Árbitro: Olivaldo José de Moraes

Remo: Vinícius, Lucas Marques, Diego Guerra, Ícaro, Leonan, Uchôa, Pablo Roberto, Soares, Pedro Vitor, Jean Silva e Muriqui.

Técnico: Fábio Cortez

Águia: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Evandro; Castro, Patrick, Danilo e Wander; Alan Maia e Luam Parede.

Técnico: Mathaus Sodré