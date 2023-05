Novo técnico do Remo, Ricardo Catalá acompanha final do Parazão 2023 no Baenão

Apesar de não estar à beira do gramado comandando a equipe, o novo técnico do Remo, Ricardo Catalá, pode acompanhar de perto a energia de um jogo no Baenão nesta sexta-feira (26). Das cabines de imprensa, o treinador assistiu a partida entre o Leão e o Águia de Marabá, pela final do Parazão de 2023.

Catalá ficou em uma cabine ao lado do espaço reservado para membros da diretoria azulina. Lá, ele acompanhou a partida junto com o executivo de futebol do Remo, Thiago Gasparino, e um membro da comissão técnica.

Durante a partida, Catalá pouco transitou no gramado, mas teve dois momentos de contato com os jogadores. Antes da bola rolar, o treinador foi ao vestiário azulino e conversou com os atletas. A mesma coisa ocorreu ao final da partida, que terminou com o Leão perdendo o título estadual para o Águia.

Ricardo Catalá foi anunciado como novo técnico do Remo na noite da última quinta-feira (25) e já chegou em Belém na noite de sexta, horas antes da final. O treinador tem a missão de recuperar a confiança do elenco azulino, que vive o pior momento da temporada. O Leão perdeu os quatro primeiros jogos da Série C e ocupa a lanterna do torneio.

Título perdido

O Remo venceu o Águia de Marabá nesta sexta, no Baenão, mas não ficou com o título paraense. O Leão Azul bateu o Azulão por 2 a 1, mas como havia perdido a partida de ida no interior do estado por 1 a 0, viu a conquista estadual ser definida nos pênaltis. Nas cobranças, o Águia saiu vencedor por 5 a 4 e trouxe para o sudeste do Pará o primeiro troféu da elite do Parazão.