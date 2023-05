Tumulto, protesto e spray de pimenta: veja como foi a saída de torcedores do Remo no Baenão; vídeo

Uma confusão entre torcedores do Remo e policiais militares foi registrada nesta sexta-feira (26), após a final do Campeonato Paraense de 2023. Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver agentes jogando spray de pimenta nos azulinos.

Segundo a apuração da reportagem, a confusão começou logo após o final da partida, que terminou com o título do Águia nos pênaltis. Alguns torcedores estavam protestando contra jogadores do Remo, quando iniciou uma discussão com policiais. Para dispersar o tumulto, os PMs usaram spray de pimenta.

Do lado de fora, outros torcedores do Remo também realizaram protestos contra a equipe. As imagens também foram divulgadas nas redes sociais.

O Remo venceu o Águia por 2 a 1, no Baenão, mas perdeu o título paraense nos pênaltis. Vale lembrar que, antes da final, o Leão acumulava cinco derrotas seguidas - somando partidas de Parazão e Série C. Na competição nacional, inclusive, a equipe azulina ocupa a última colocação.

