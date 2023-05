Histórico! Nos pênaltis, Águia bate o Remo e é campeão do Parazão

O Remo até venceu o Águia por 2 a 1, no tempo normal, mas o Azulão bateu o Leão nos pênaltis e conquistou o título paraense de 2023. A partida foi disputada na noite desta sexta-feira (26), no Estádio do Baenão. Betão marcou para o time de Marabá, enquanto Pedro Vitor e Rodrigo (contra) viraram.

Histórico

Com o título, o Águia de Marabá se juntou ao seleto grupo de clubes do interior que foram campeões estaduais: Independente, em 2011, sobre o Paysandu, e o Cametá, em 2012, sobre o próprio Remo.

Mudanças

Para o jogo, o auxiliar técnico Fábio Cortez, que comandou o Leão à beira do gramado, promoveu algumas mudanças em peças, mas não no sistema. A equipe veio para campo no mesmo 4-3-3 da derrota para o São José, que terminou na demissão de Marcelo Cabo.

As únicas novidades foram as saídas de Lucas Mendes para a entrada de Lucas Marques (na lateral-direita), de Diego Ivo por Diego Guerra (na zaga) e Soares no lugar de Claudinei (no meio-campo).

As partidas

Os primeiros 10 minutos foram sob o domínio do Remo, ainda que sem ser incisivo. O time avançou mais, tocou mais a bola e ocupou o meio-campo. O Águia ainda não conseguiu se soltar e tenta arrumar espaço na forte marcação azulina. Até que...

Golaço-aço-aço!

O Águia, que ainda não tinha assustado, aumentou ainda mais a sua vantagem aos 17 de jogo. O zagueiro e capitão Betão fez um verdadeiro golaço de bicicleta, após cobrança de escanteio na área azulina. No único momento em que o Remo foi superior na partida de fora consciente, Azulão jogou um balde de água fria na torcida azulina.

Dificuldades

Com 2 a 0 no agregado, o Águia resolveu não forçar a marcação, especialmente no volante Anderson Uchôa. Única peça livre na saída de bola azulina, a construção de jogo do Leão foi prejudicada e a equipe apresentou muitas dificuldades.

Baque para o Águia

Nem tudo seriam flores para o Águia no primeiro tempo, primeiro, com a saída do centroavante Luam Parede, machucado. O problema do atacante foi um contratempo no sistema do Águia. Como principal referência no ataque, o time perdeu uma peça importante.

Enquanto isso, o Remo não continuava apanhando da bola. Pablo Roberto e Muriqui pouco conseguiam se conectar e sequer a bola aérea foi capaz de causar perigo Em todas, a defesa do Azulão cortava. Mas...

O empate chegou!

Se o coletivo não era capaz de causar danos ao adversário, o Remo empatou em jogada individual. Pedro Vitor entrou pela direita, driblou a marcação, se posicionou e mandou um chute alto, sem chance para o goleiro Axel Lopes. Tudo igual no Baenão e 2 a 1 para o Águia no agregado.

Segundo tempo

Após o intervalo, o Remo até passou a ter mais volume, ficando com a posse por ainda mais tempo. Porém, continuou sem criatividade e poder de finalização.

Para o chuveiro

Se a situação do Remo já estava complicada, o volante Anderson Uchôa deixou ainda mais difícil. O jogador subiu com o joelho na costela de Luan Santos e o jogador caiu, exigindo atendimento médico. Jogadores do Remo reclamaram da marcação, mas árbitro estava em cima do lance e aplicou o vermelho – corroborado pelo VAR.

É a virada!

Mesmo com um a menos, o Remo continuou indo para cima e conseguiu o prêmio. Aos 36, após cobrança de falta na grande área de Rodriguinho – que entrou no lugar de Lucas Marques –, a bola resvalou no zagueiro Rodrigo e acabou entrando. Lance também passou pelo VAR e foi validado.

Pênaltis

Com o 2 a 2 no placar somado das duas partidas, a decisão foi para os pênaltis. Todos haviam acertado as cobranças, até que Lucas Mendes parou no goleiro Axel Lopes. E Betão, o próprio do golaço do Águia, sacramentou o título do Águia.

Próximos desafios

Campeão paraense, o Águia recebe o São Francisco-AC, no Zinho Oliveira, pela Série D, na segunda-feira (29), também às 20h. Já o Remo volta a campo na terça-feira (30), às 20h, pela Série C. O Leão encara o Confiança, no Baenão.

Acompanhe Remo x Confiança pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Remo 2(3)x1(4) Águia

Campeonato Paraense – jogo de volta da final

Data: 26/05/2023 (sexta-feira)

Local: Estádio Baenão

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Márcia Bezerra Lopes Caetano

Quarto Árbitro: Olivaldo José de Moraes

Gols: Pedro Vitor aos 44/1T e Rodrigo (contra) aos 36/2T; Betão aos 17/1T

Cartões amarelos: Ícaro, Fabinho, Pedro Vítor; Rodrigo e Balão Marabá

Cartão vermelho: Anderson Uchôa (Remo)

Remo: Vinícius; Lucas Marques (Rodriguinho), Ícaro (Diego Ivo), Diego Guerra e Leonan (Ronald); Anderson Uchôa, Pablo Roberto e Soares (Fabinho); Jean Silva (Lucas Mendes), Pedro Vitor e Muriqui.

Técnico: Fábio Cortez.

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz (Rodrigo), Betão e Evandro; Patrick, Danilo (Balão Marabá) e Castro; Alan Maia (Adauto), Wander (Wendel) e Luam Parede (Luan Santos).

Técnico: Mathaus Sodré.