Remo x Águia: Veja os destaques da final do Parazão 2023, que deu o título ao Azulão

O Campeonato Paraense 2023 chegou ao fim e com surpresa. O Águia de Marabá, tido como um dos azarões na reta final do torneio, levantou a taça após calar o Baenão e conquistar o primeiro título estadual e logo em cima do Remo.

O Leão ainda sentiu o gosto da virada, após vencer no tempo normal (depois de sair perdendo). Porém, nos pênaltis, o time azulino foi derrotado nas cobranças de pênaltis. A equipe de O Liberal traz agora o herói e o vilão desta decisão.

Herói: Betão

Não tinha como ser diferente. O capitão e zagueiro do Águia, Betão, foi essencial na defesa. Foi imponente nas jogadas aéreas, quando o Remo tentou causar perigo à defesa adversária. E no ataque, o defensor também fez a diferença: fez um golaço de bicicleta e marcou o pênalti que deu o título.

Após a partida, Betão deu um relato sobre uma doença que precisou superar, pouco antes do começo do Parazão: "Passei um momento muito difícil da minha carreira, em dezembro. Por pouco não perdi minha visão, peguei uma bactéria no olho, que quase perdi. Passei 20 dias dentro de um quarto fechado, só eu e Deus, e pedi para me recuperar da doença. Meu deu forças e hoje estou aqui, para honra e glória dele. Dedico a conquista à minha família", disse o zagueiro.

Vilões: Anderson Uchôa e bola aérea azulina

No momento em que o Remo mais precisou dos líderes, o volante Anderson Uchôa - que já vinha sendo criticado pelas atuações nas últimas semanas - vacilou. O jogador foi expulso no segundo tempo e colocou o Leão em uma situação ainda mais complicada em campo.

Além de Uchôa, a bola aérea defensiva continua sendo um problema para o Remo. A equipe tomou mais um gol desta forma, desta vez o golaço de Betão, após uma cobrança de escanteio. Tarefa para o técnico Ricardo Catalá, que tem a missão de corrigir os problemas defensivos nestas jogadas.