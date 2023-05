Valendo a primeira vitória na Série C, Remo encara o Confiança nesta terça-feira, no Baenão

De técnico novo e a esperança renovada, o Clube do Remo volta a campo nesta terça-feira, disposto a arrancar, de qualquer forma, os primeiros três pontos na Série C do Campeonato Brasileiro, em partida contra a equipe do Confiança. As duas equipes jogam a partir das 20 horas, no estádio Evandro Almeida, o Baenão.

Ao longo das primeiras quatro rodadas da competição, o Leão Azul conseguiu a façanha de perder todos os jogos, numa crise que acabou na demissão do técnico Marcelo Cabo e a contratação de Ricardo Catalá, ex-Mirassol. Na tarde desta segunda, inclusive, o novo comandante azulino realizou uma atividade com bola, onde esboçou uma possível formação titular.

Sem a presença da imprensa, a atividade serviu para que o elenco fosse avaliado e reposicionado. Conforme o apurado pela reportagem, a dúvida do treinador nasce no setor defensivo, enquanto que, no ataque, Muriqui e Jean Silva devem ser mantidos, enquanto Pedro Vitor e Soares largam na frente das demais concorrentes, por terem sido titulares contra o Águia.

Além disso, o time tem pelo menos, dois desfalques certos para a partida contra o Confiança-SE. O volante Richard Franco ainda trata lesão na coxa, enquanto Ícaro se recupera de um trauma no joelho, que ocorreu na final do Parazão, contra o Águia. Apesar das dificuldades na montagem do time, Catalá espera surpreender o Confiança, atual quarto colocado na tabela.

Desde que desembarcou em solo paraense, a equipe comandada pelo técnico Vinícius Eutrópio realizou uma atividade com bola, no estádio da Curuzu. O treinador deve fazer apenas uma mudança na equipe titular. O zagueiro Adalberto não viajou por conta de um estiramento na coxa e a tendência é que Salazar seja o titular na defesa. O Confiança vem de uma derrota para o São Bernardo.

Ficha Técnica

Local: Baenão

Data: 30/05/2023

Hora: 20h

Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

Assistentes: Eder Alexandre (SC) e Diogo Berndt (SC)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Pablo Roberto, Rodriguinho e Soares (Pedro Vitor); Jean Silva e Muriqui.

Técnico: Ricardo Catalá

Confiança: Paulo Gianezini; Lenon, Adryan, Salazar, Felippe Borges; Fábio, Bruno Camilo, Dione; Willians Santana, Negueba e Lucas Vieira.

Técnico: Vinícius Eutrópio