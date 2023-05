Adversário do Remo, Confiança possui no elenco vários jogadores com passagens no Leão e Papão

O Remo encara o Confiança-SE, nesta terça-feira (30), às 20h, no Baenão, pela 5ª rodada da Série C. O clube sergipano, que está no G-4 da Terceirona, possui no elenco velhos conhecidos do torcedor paraense.

A equipe possui alguns atletas no elenco que tiveram passagens pelo futebol paraense, incluindo Remo e Paysandu. Um deles é o zagueiro Salazar, de 28 anos. O defensor colombiano passou pelo Paysandu no ano passado e deixou o clube sem jogar uma partida oficial.

Outro que passou pelo futebol do Pará, mas pelo interior do Estado, é o lateral-direito Júlio Ferrrari, de 34 anos. Ele defendeu as equipes do Águia de Marabá, São Francisco e São Raimundo.

Salazar na apresentação à imprensa na Curuzu (John Wesley / Paysandu)

O time sergipano possui um outro lateral-direito conhecido. Felipe Borges, de 23 anos, está no Dragão e defendeu as cores do Leão Azul em 2021

Três ex-dupla Remo e Paysandu

O Confiança possui no elenco três jogadores que tiveram passagens por Leão e Papão. O meio-campista Betinho, cria das categorias do Remo, e que acumula passagens por vários clubes, hoje defende o Confiança. Betinho esteve cotado para retornar ao Remo nesta temporada, mas a negociação não avançou.

Betinho é cria da base do Remo (Divulgação/ Sport)

VEJA MAIS

Betinho iniciou a carreira ao lado do volante paraense Jhonnatan, no Remo, e é outro atleta que veste a camisa do Confiança. Jhonatan, de 31 anos, passou pelo Leão e em seguida defendeu o Paysandu nas temporadas 2015, 2016, 2017 e 2021.

Jhonnatan defendeu o Remo e o Paysandu na carreira (Jorge Luiz Totti / Paysandu)

Fechando os atletas que passaram por Remo e Paysandu, está o atacante Tcharlles. Ele jogou no Remo em 2020 e conquistou o acesso com o Leão à Série B. No ano seguinte, o jogador fechou com o Paysandu com quatro jogos apenas e um gol.

Tcharlles subiu com o Remo e teve passagem apagada pelo Paysandu(Samara Miranda / Remo)

Comandante

O técnico do Confiança também trabalhou em Belém. Vinícius Eutrópio, de 56 anos, treinou o Paysandu em 2021. O comandante ficou à frente da equipe bicolor em nove partidas, com apenas três vitórias.

Vinícius Eutrópio pelo Paysandu em 2021 (Jorge Luís Totti/ Paysandu)