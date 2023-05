Garra, tensão, vitória e alívio para o Leão

Enquanto Vinícius pouco trabalhou, Gianezini, goleiro, foi o destaque do Confiança. Tenso, o time do Remo se superou na garra. Teve sucessivos erros técnicos, mas foi muito aplicado ao plano de jogo e venceu em jogada individual de Pedro Vitor. Golaço!

A estreia de Ricardo Catalá teve momentos de drama e alguns reflexos do novo comando. Até pelas circunstâncias, foi uma vitória para revigorar o time em todos os aspectos. Sábado, em Santa Catarina, a próxima jornada nessa busca de reação do Leão Azul, contra o Brusque.

Final insosso para a Copa Verde

Sem clima de decisão, sem a celebração que a CBF fez de 2016 a 2019 com as ações de sustentabilidade, sem a esperança de decolagem da competição como produto. É assim o pior fechamento da Copa Verde nas suas dez edições. Em campo, o Goiás já vai entrar praticamente campeão, mas a única importância do título para o clube é a quebra do jejum: cinco anos sem troféu algum. O Paysandu cumpre uma formalidade, com compromisso de honra, por conta de um milagre para ser campeão.

Uma pena! A Copa Verde, um dia também temperada com as ações de sustentabilidade, servindo muito à educação ambiental, tornou-se insossa, por descaso da "cheff" CBF.

BAIXINHAS

* Mário Sérgio, do Paysandu, é Top 8 na artilharia do futebol brasileiro em 2023. Ele e Lelê (ex-Volta Redonda, agora no Fluminense) estão na 7ª e 8ª posições com 15 gols, cada. Mário Sérgio reaparece hoje no ataque do Papão, após cumprir suspensão na Série C.

* Enquanto o Paysandu tem no elenco 15 jogadores contratados após o prazo de inscrição na Copa Verde, portanto sem poder jogar a decisão, no Goiás são apenas três os impedidos. E assim o Papão sofre consequências no seu permanente "entra-e-sai" de atletas.

* Prazo para inscrição (e legalização) de atletas na Série C vai até o dia 4 de agosto. Depois, serão permitidas oito novas inscrições, mas em substituição a outros, até o dia 25, também de agosto. Ou seja, Remo e Paysandu ainda têm quase três meses para farra de contratações.

* Só os recursos do VAR poderiam encerrar a discussão sobre o impedimento (ou não) do gol do Confiança. As simples imagens da TV não fecham a questão.

* Remo vai ter Diego Tavares como adversário no sábado. O atacante, que fez 17 jogos pelo Leão nesta temporada, foi titular do Brusque contra o São José na rodada passada. Antes, havia jogado 37 minutos contra o CSA.

* Marabá segue em êxtase com o sucesso do Águia. O campeão estadual já lidera o seu grupo na Série D e voltará a Belém para enfrentar a Tuna no domingo, no Souza. Mais do que nunca, os marabaenses apostam no acesso à Série C.

* Aos 33 anos, o paraense Andrey Coutinho terá muita história pra contar ao "pendurar as chuteiras". Já jogou no Myanmar, Líbia, Tanzânia e agora está na Tailândia. Haja experiência cultural nessa rodagem pela África e pela Ásia!

* Incrível como jogadores que brilham na primeira passagem por Paysandu ou Remo "negam fogo" quando retornam. Está sendo o caso do atacante Vinícius Leite, agora, no Papão. Também o zagueiro Genílson, que voltou caricato depois das férias.