Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho não quer ser chamado de 'Cachaça': 'prejudica minha imagem'

O atacante paraense Leandro Carvalho, que atualmente joga pelo Ceará, publicou fotos com a camisa do Vozão e afirmou que não quer mais ser chamado de “Cachaça”, apelido que recebeu da torcida alvinegra em 2019. O jogador postou em sua conta no Instagram que o apelido prejudica sua imagem e pediu para que os torcedores o chamem de Leandro Carvalho.

Na vitória contra o Pacajus-CE, pelo Campeonato Cearense, a torcida do Vozão pediu a entrada de Leandro Carvalho, porém, os torcedores gritara: “Cachaça! Cachaça! Cachaça!”.

“Peço encarecidamente que me chamem apenas de Leandro Carvalho. Esse apelido "cachaça" prejudica a minha imagem de atleta profissional e já ficou no passado, tenho certeza de que com o meu empenho e de meus companheiros e apoio da nação alvinegra vamos juntos colocar o Ceará na elite do futebol ainda em 2023”, escreveu.

O jogador recebeu o apelido após chegar no Aeroporto de Fortaleza e com uma recepção grandiosa pela torcida do Ceará. Ele estava retornando ao clube em 2019, então com 23 anos. A torcida alvinegra cantava: “Acabou o caô, o Cachaça chegou”, porém, o quatro anos depois, o apelido não é bem visto pelo jogador, que retornou ao Ceará, após passagem frustrante pelo Remo, no Campeonato Brasileiro da Série C.

Com a camisa do Leão Azul, time que Leandro Carvalho afirmou ser torcedor desde criança, inclusive postando fotos quando criança vestido com a camisa do Remo, não teve uma boa passagem. Ele chegou como a grande contratação do Leão, porém, não conseguiu atuar em alto nível. Foram sete partidas, um gol e o clube paraense eliminado na primeira fase da Série C.

O atacante iniciou a carreira no Paysandu e subiu para o profissional em 2014, foi campeão paraense em 2017. Atuou também pela Penapolense-SP, Botafogo-RJ, América-MG e Náutico-PE, além do Al-Qadisiya, da Arábia Saudita.