Pedido de prisão de Leandro Carvalho em atraso de pensão aumenta estatísticas no futebol; veja

A manifestação do Ministério Público favorável ao pedido de prisão do atacante Leandro Carvalho, por não pagamento de pensão alimentícia, reacende um assunto que atormenta a vida de muitos profissionais do futebol. O atleta não é o primeiro e nem o único a passar pelo crivo da Justiça, que costuma usar os rigores da lei quando o assunto é o sustento das crianças geradas a partir de relacionamentos conturbados que acabam ganhando os holofotes da mídia.

VEJA MAIS



O atacante ex-Paysandu e Remo foi acionado na Justiça pela genitora de uma de suas filhas, uma menina de um ano e 11 meses. Segundo ela, há sete meses o atleta não paga o que deve, totalizando cerca de R$ 50 mil. Na vida de um trabalhador assalariado, esta quantia seria impensável, no entanto, no mundo do futebol os atrasos de pensão alimentícia podem alcançar pequenas fortunas, que, quando não pagas, podem levá-los à cadeia.

Relembre atletas que tiveram problemas pelo não pagamento de pensão

Bruno

O caso mais célebre a sair das páginas esportivas para o noticiário policial foi o do ex-goleiro Bruno, que pertencia ao Flamengo. Ele foi acusado e condenado pelo homicídio da modelo Eliza Samúdio, ocorrido em 2010 em circunstâncias bárbaras, causando comoção nacional. Este ano, depois de passar para o regime aberto, Bruno foi acionado na Justiça pelo não pagamento de pensão desde 2020. O valor somado é devido pelo ex-atleta estava acima dos R$ 60 mil.

Éder Militão

O zagueiro Éder Militão foi um dos últimos a ganhar os holofotes da mídia, depois que o atleta do Real Madrid quis revisar o acordo fechado por ele e pela influencer Karoline Lima, para o pagamento de R$ 6 mil a título de pensão. Depois de ameaçar processá-la pela exposição de conversas pessoais sobre a relação conturbada e a criação da filha de quatro meses. O último acordo costurado entre as partes ampliou a quantia para R$ 27 mil, divididos em R$ 7 mil de pensão, R$ 10 mil para a educação da criança e R$ 10 mil mensais para o aluguel do local onde as duas vão morar e despesas como plano de saúde, babá, empregada doméstica e motorista particular.

Ronaldinho Gaúcho

Considerado um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, o ex-meia-atacante Ronaldinho Gaúcho também acumula em seu extenso histórico de "rolês aleatórios" algumas idas ao tribunal, para resolver problemas relacionados ao pagamento de pensão. Entretanto, quem acusou o "bruxo" de não pagamento foi a ex-noiva, Priscila Coelho. Eles viveram uma relação entre 2013 e 2019, até que ela entrou com uma ação para reconhecer a união estável, além das partilhas dos bens. O valor inicial da dívida do ex-jogador chegava a R$ 100 mil em 2019, porém, com os juros e correção, o valor estava próximo da casa do milhão de reais.

Vampeta

O ex-jogador Vampeta se envolveu em um problema judicial pelo atraso no pagamento da pensão alimentícia de duas filhas. São duas ações que correm na Vara Cível de Barueri, São Paulo. Em uma delas, o ex-jogador está sendo cobrado a pagar um valor de R$ 495.646,99, referente ao atraso na pensão, e em outra no valor de R$ 294,7 mil, por não pagamento de mensalidade para a escola em que as filhas estudaram, em 2013. A situação de Vampeta não é das melhores. Conforme a lei, ele seria preso, mas a justiça "converteu" a prisão em penhora de imóvel. O caso começou em dezembro de 2018 e atualmente as herdeiras têm 19 e 21 anos.

Jô

O filho com a influencer Maiára Quiderolly é o sexto de Jô fora do casamento. Recentemente, a mulher do atleta, Cláudia Santos, reatou com o jogador após perdoar mais uma traição. O imbróglio gerou toda a situação judicial envolvendo o casal com a influenciadora Maiára Quiderolly e o pagamento de pensão. A ex-amante do jogador publicou recentemente na sua conta do Instagram um desabafo a respeito da briga judicial por pensão alimentícia. A jovem falou, na noite desta segunda-feira (11) que renunciou à pensão pois o caso estava lhe desgastando muito.

Paulinho

O atacante Paulinho, que foi campeão com o Rubro-Negro em 2013 da Copa do Brasil, acionou o Flamengo na justiça, cobrando um repasse de 15% do valor de sua rescisão contratual para pensão alimentícia para sua ex-mulher. O dinheiro, para cuidar da filha deles, não teria sido descontado no momento da rescisão. Assim, a mãe de sua filha deu entrada na Justiça cobrando de Paulinho a quantia. Por um lado, o jogador, que hoje atua no Rio Branco, do Espírito Santos, alega que o Flamengo era o único responsável pelo desconto. Ao todo, a dívida é de aproximadamente R$ 24 mil.

Erick Flores

Ex-meia do Remo na temporada de 2022, Erick Flores teve a prisão decretada pela 3ª Vara da Família do Foro Regional de Jacarepaguá (RJ), durante a disputa da Série C. Foi a segunda vez em que o atleta acabou detido pelo não pagamento da pensão. A primeira ocorreu em 2020, quando defendia a equipe do Volta Redonda-RJ. Na ocasião, um acordo foi feito e o jogador foi liberado. A dívida do atleta acumulada com a justiça somava cerca de R$ 250 mil.

Nonato

No ano de 2012, o paraense Nonato, enquanto atuava pelo Mixto-MG, foi preso após a partida que eliminou o Remo, em Belém, na Série D. A Polícia Militar chegou minutos antes da partida começar, pois o atleta teria atrasado a pensão alimentícia do filho. Como o jogador era titular da equipe mato-grossense, foi feito um acordo e o atleta saiu preso do Mangueirão após a partida.

Vanderson

Um ano depois da prisão de Nonato, o volante Vanderson, que defendia as cores do Paysandu e disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, foi detido por policiais que cumpriam o mandado de prisão, decorrente do não pagamento de cerca de R$ 15 mil. Ele foi levado para o Centro de Recuperação de Castanhal. Na época, o departamento jurídico bicolor disponibilizou apoio na questão, já que o atleta estava relacionado para uma partida contra o ASA logo em seguida.

Wélber

Outro nome muito conhecido do torcedor paraense, que já se envolveu com questões judiciais e acabou preso foi o ex-meia Wélber. O 'Risadinha' devia cerca de R$ 57 mil em pensão alimentícia, fruto de seus dois filhos com Cristiane Sozar Pereira. O valor estipulado pela Justiça era de cinco salários mínimos, fato que o ex-jogador chegou a questionar na justiça e conseguiu redução para um salário. Dois anos depois a dívida passava dos R$ 50 mil, até que a ex-mulher acionou a Justiça e o então atacante foi preso em seu sítio, no município de Benevides. Ele foi solto graças a uma espécie de 'vaquinha'.

Igor João

Outro atleta a sentir o 'cheiro da perpétua' foi o zagueiro Igor João, ex-Remo. Quando defendia as cores do Sobradinho-DF, em 2019, o atleta veio a Belém enfrentar o antigo clube, pela Copa Verde, mas acabou enfrentando um problema muito maior. Igor estava na concentração do hotel, quando recebeu a visita dos homens da lei, munidos do mandado de prisão pelo não pagamento de pensão por um período de dois anos. Igor teve a prisão decretada por duas vezes, além de ter tido o salário de R$ 7.452,22, que recebia no Salgueiro-PE, bloqueado. Igor acabou preso e levado até o presídio de Marituba, na Região Metropolitana de Belém.