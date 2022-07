Ex-amante de Jô desiste de batalha judicial por pensão alimentícia: 'tem coisas que não têm preço'

A ex-amante do jogador de futebol Jô, Maiára Quiderolly, publicou na sua conta do Instagram um desabafo a respeito da briga judicial por pensão alimentícia. A jovem falou, na noite desta segunda-feira (11) que renunciou à pensão pois o caso estava lhe desgastando muito.

“Eu não renunciei à pensão porque estou nadando em dinheiro. Renunciei porque a briga na Justiça estava me desgastando demais. Não quero brigar porque não quero ter mais um problema que me desgasta. Eu estou correndo atrás, trabalhando para pagar as contas, mas não é assim. (...) Só tem vitória quem luta, assim estou seguindo acordando todos os dias e indo à luta do melhor para mim e pro meu filho”, explicou Maiára.

Ela explicou que muita gente acredita que a renúncia foi motivada porque a jovem não precisa. “Muito pelo contrário”, começou. “Estava sendo muito sofrimento, muita tristeza e humilhação. Tem coisas que não têm preço, ainda mais grávida que passo tudo para o meu filho. Quem dera se fosse fácil assim”, finalizou Maiára.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)