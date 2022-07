André Gonçalves é preso por não pagar pensão alimentícia

As dívidas de pensão alimentícia levaram André Gonçalves, de 46 anos, a ser preso na noite da quinta-feira, 7, no Rio de Janeiro. A ação judicial de cobrança é movida Valentina Benini, de 19 anos, filha do ator com a jornalista Cynthia Benini.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informou que Gonçalves foi levado para a cadeia José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, onde passou a noite, mas foi liberado pela manhã após uma audiência de custódia. Ainda segundo o órgão, ele segue em prisão domiciliar com o uso de uma tornozeleira de monitoramento eletrônico.

Segundo o Extra, a pensão alimentícia devida desde 2017, no valor mensal de R$ 4.500, supera R$ 400 mil. O valor mensal foi fixado pela justiça. A prisão foi decretada pela Justiça de Santa Catarina em novembro de 2021, quando o ator começou a usar tornozeleira eletrônica na residência onde mora no Rio, com a atual mulher, atriz Danielle Winits.