Ex-Remo e Paysandu, Dioguinho é contratado por líder da Série C

O atacante paraense Dioguinho, ex-Remo e Paysandu, está de casa nova. O jogador contratado pelo líder da Série C do Campeonato Brasileiro, o Amazonas, para o restante da Terceirona. O jogador retorna assim para o clube que o atleta conquistou o primeiro título da carreira, a segundona do Amazonas - com direito a gol do atacante.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Dioguinho estava no futebol do Iraque desde o início do ano, após ter deixado o Paysandu. O jogador fez 26 jogos com a camisa bicolor e marcou quatro gols. Além disso, Dioguinho chegou a ser utilizado no time sub-23 bicolor.

VEJA MAIS

Antes de vestir a camisa do Paysandu, Dioguinho era jogador do Remo, maior rival do clube bicolor. Em sua passagem pelo Leão, o atacante fez parte do elenco que garantiu o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série B, na temporada 2020, e se destacou no estadual de 2021 e no início da Série B. No entanto, problemas extracampo, como baladas durante a pandemia e saídas sem permissão, resultaram no afastamento do jogador pela diretoria do Remo.

Dioguinho chegou a se recusar a treinar com a categoria de base, o que culminou em seu empréstimo ao Ferroviário-CE para a disputa da Série C. Após seu retorno a Belém, a diretoria azulina optou por rescindir o contrato com o atleta, que posteriormente acertou sua transferência para o Paysandu.