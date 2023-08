Série C: veja como ficaria o grupo do Paysandu em caso de classificação à segunda fase

A primeira fase do Brasileirão da Série C está na reta final. Entre as equipes paraenses que disputam o torneio, o Paysandu é o único que está no G-8, zona que dá vaga ao quadrangular que definirá o acesso à Série B. Já o Remo está na luta e após longas rodadas dentro da zona de rebaixamento, mas ficaria de fora da etapa derradeira da competição se o torneio terminasse hoje.

Os grupos da segunda fase da Série C são definidos de acordo com as classificações das equipes participantes da fase inicial. O grupo 1 é composto por clubes que estão na 1ª, 4ª, 5ª e 8ª posições. Já o grupo 2 terão o 2ª, 3º, 6º e 7º colocados.

As partidas serão disputadas todos contra todos dentro dos seus respectivos grupos no formato ida e volta. Os dois primeiros de cada chave conquistam o acesso à Série B e os líderes avançam para as finais da Terceirona.

Caso terminasse hoje, os grupos estariam dessa forma:

Grupo 1: Amazonas-AM, Volta Redonda-RJ, Operário-PR e Paysandu

Grupo 2: Brusque-SC, Botafogo-PB, Náutico-PE e São José-RS

Retrospecto

Caso os grupos sejam confirmados, o Paysandu teria retrospecto mediano contra as equipes do quadrangular. Nesta edição da Terceirona, o Papão já enfrentou os três adversários, todos fora de casa, e conquistou quatro pontos (vitória sobre o Amazonas, empate com o Operário-PR e derrota para o Volta Redonda-RJ).