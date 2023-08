Após boa partida pelo Paysandu, Gustavo Custódio diz que quer a titularidade: ‘brigar pelo espaço’

Depois de uma boa partida contra o América-RN, pela 15ª rodada da Série C, o atacante Gustavo Custódio está de olho em uma vaga no time titular do Paysandu. Saindo do banco após o intervalo, o jogador ajudou o Papão a melhorar no confronto, que terminou empatado em 1 a 1. Em entrevista coletiva, concedida nesta quarta-feira (2), o atleta disse que quer ganhar ainda mais minutos com o técnico Hélio dos Anjos.

"Quando fui apresentado aqui, falei que estava no melhor momento da minha carreira. O que eu fiz contra o América-RN era exatamente o que fazia no meu outro clube. Estou bem adaptado à função e sabia que poderia jogar solto. A oportunidade chegou e pude mostrar meu futebol. Agora é brigar por mais coisas. Não posso me acomodar e tenho que brigar pelo meu espaço", disse.

Questionado sobre a briga por posição dentro do elenco, Gustavo disse que tudo se baseia em uma disputa sadia. Segundo ele, Vinícius Leite e Bruno Alves, teoricamente concorrentes de posição, são seus amigos. A dupla, inclusive, mantém uma boa relação com o recém-contratado.

"A briga é sadia. Falei com Vinícius Leite e o Bruno Alves sobre o que a gente pode melhorar nos próximos jogos. Quem estiver melhor vai jogar e quem não entrar vai apoiar o outro. Fico feliz com essa parceria. Tanto o Vinícius quanto o Bruno agregam muito ao nosso time", disse Custódio.

O próximo compromisso do Paysandu na Série C será neste domingo (6), às 16h, contra o Altos-PI, no estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí. A partida, válida pela 16ª rodada da Série C, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.