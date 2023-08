Na briga pelo G8 da Série C, Paysandu pode manter tabu contra o Altos; entenda

O jogo contra o Altos-PI, no domingo (6), às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro é de grande importância para as pretensões do Paysandu de se firmar no grupo dos oito clubes que se classificam para a segunda fase da Série C. Mesmo jogando fora de casa, o Papão poderá contar com um retrospecto positivo: o de nunca ter perdido para o clube piauiense.

As equipes se enfrentaram por três oportunidades - esta será a quarta -, e o Papão não perdeu em nenhuma delas. Todos os duelos, assim como o do próximo fim de semana, foram pela Terceirona. Até aqui, o Paysandu acumula duas vitórias e um empate.

O primeiro encontro entre as equipes foi na Série C de 2021, com um empate em 1 a 1 na Curuzu. No mesmo ano, pelo returno da primeira fase, o Papão venceu por 3 a 2, fora de casa. O último confronto foi pelo classificatório de 2022, quando o Bicola visitou e goleou o Altos por 3 a 0.

Como chega o Altos?

O Altos, por sua vez, chega ao confronto com uma sequência de dez jogos sem vitórias na Série C. Em busca de quebrar esse jejum e somar pontos importantes, o Alviverde recebe o Paysandu em Teresina, contando com o apoio da torcida local para superar o desafio.

Paysandu x Altos é válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os torcedores poderão ficar por dentro de cada momento da partida por meio da cobertura Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Retrospecto de jogos entre Altos e Paysandu

Paysandu 1x1 Altos - Série C 2021

Altos 2x3 Paysandu - Série C 2021

Altos 0x3 Paysandu - Série C 2022