Paysandu: 60% dos pontos na Série C vieram de gols de Mário Sérgio; veja os números

Na Arena das Dunas, Mário Sérgio conquistou um importante ponto para o Paysandu ao marcar um golaço no empate em 1 a 1 contra o América-RN, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Aliás, esta não foi a primeira vez. Os gols de Mário Sérgio já deram 13 pontos aos bicolores dos 22. Ou seja, 59% da pontuação do Papão na Terceirona vieram por meio do Super Mário.

Números

Destrinchando os números, seis dos sete gols do atacante na competição deram pontos ao Paysandu. Apenas contra o Botafogo-PB, quando a equipe perdeu de virada, por 3 a 2, o Papão perdeu um jogo em que Mário Sérgio marcou.

Os gols que Mário Sérgio fez e que conquistaram pontos para o Paysandu nesta Terceirona foram vitórias contra a Aparecidense, Manaus, Floresta (dois) e Remo. Já contra ao América-RN foi a primeira vez que Mário Sérgio garantiu um empate para o Bicola nesta edição.

Próximo desafio

Com Mário Sérgio, o Paysandu volta a campo no próximo domingo (6), às 16h, contra o Altos, no Estádio Lindolfo Monteiro. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.

Confira os gols de Mário Sérgio que foram decisivos

Paysandu 2x1 Aparecidense - gol aos 19/2T deu a vitória

Paysandu 1x0 Manaus - gol aos 8/1T deu a vitória

Paysandu 1x1 Floresta - gol aos 24/2T empatou o jogo

Paysandu 2x1 Floresta - gol aos 32/2T deu a vitória

Paysandu 1x0 Remo - gol aos 35/1T deu a vitória

América-RN 1x1 Paysandu - gol aos 44/2T deu o empate